НМ ДНР: украинские военные в панике бросали оружие в Соледаре

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Волонтер развозит гуманитарную помощь по освобожденным селам. ДНР, деревня, донбасс, военная, сельская местность, село, ВСУ, разбитая техника, гуманитарная катастрофа, поврежденная, сгоревшая
ВСУ отступили из Соледара из-за наступления российских войск Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Под наступлением российских войск Вооруженные силы Украины (ВСУ) убегали из Соледара в панике, оставляя в городе оружие и боеприпасы. Об этом рассказали в Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР).

«Все это (оружие, боеприпасы и тела украинских солдат) было брошено ВСУ, которые пытались в панике бежать из Соледара, но получилось это сделать далеко не у всех», — сообщается в telegram-канале Народной милиции. В НМ ДНР уточнили, что в городе также можно найти и брошенную украинскими военными технику, а также вооружение производства Североатлантического альянса.

Российские военные взяли Соледар под свой контроль 12 января. В ходе боевых действия за город были уничтожены более 700 украинских военных, отмечали в Минобороны России. А жители Соледара рассказывали, что при отступлении украинские военные забирали у местных туалетную бумагу и бытовую технику.

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Под наступлением российских войск Вооруженные силы Украины (ВСУ) убегали из Соледара в панике, оставляя в городе оружие и боеприпасы. Об этом рассказали в Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР). «Все это (оружие, боеприпасы и тела украинских солдат) было брошено ВСУ, которые пытались в панике бежать из Соледара, но получилось это сделать далеко не у всех», — сообщается в telegram-канале Народной милиции. В НМ ДНР уточнили, что в городе также можно найти и брошенную украинскими военными технику, а также вооружение производства Североатлантического альянса. Российские военные взяли Соледар под свой контроль 12 января. В ходе боевых действия за город были уничтожены более 700 украинских военных, отмечали в Минобороны России. А жители Соледара рассказывали, что при отступлении украинские военные забирали у местных туалетную бумагу и бытовую технику.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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