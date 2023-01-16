НМ ДНР: украинские военные в панике бросали оружие в Соледаре

ВСУ отступили из Соледара из-за наступления российских войск Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Под наступлением российских войск Вооруженные силы Украины (ВСУ) убегали из Соледара в панике, оставляя в городе оружие и боеприпасы. Об этом рассказали в Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР).

«Все это (оружие, боеприпасы и тела украинских солдат) было брошено ВСУ, которые пытались в панике бежать из Соледара, но получилось это сделать далеко не у всех», — сообщается в telegram-канале Народной милиции. В НМ ДНР уточнили, что в городе также можно найти и брошенную украинскими военными технику, а также вооружение производства Североатлантического альянса.

Российские военные взяли Соледар под свой контроль 12 января. В ходе боевых действия за город были уничтожены более 700 украинских военных, отмечали в Минобороны России. А жители Соледара рассказывали, что при отступлении украинские военные забирали у местных туалетную бумагу и бытовую технику.