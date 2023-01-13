Житель Соледара: ВСУ при отступлении забирали у местных туалетную бумагу и бытовую технику

При отступлении из Соледара украинские военные взяли с собой предметы личной гигиены, бытовую технику и туалетную бумагу. Об этом рассказал местный житель Сергей Кузин.
«Повывозили из поселка все: вплоть до туалетной бумаги вывозилось. Люди уезжали, они выламывали двери, ворота… Вывозилось на гражданских машинах… Загружалась бытовая техника, вещи», — заявил Сергей Кузин. Его слова приводит РИА Новости.
Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. 11 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что армия России взяла под контроль весь Соледар. Взятие этого города перережет трассу между Северском и Бахмутом, передает телеканал «Царьград».
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При отступлении из Соледара украинские военные взяли с собой предметы личной гигиены, бытовую технику и туалетную бумагу. Об этом рассказал местный житель Сергей Кузин. «Повывозили из поселка все: вплоть до туалетной бумаги вывозилось. Люди уезжали, они выламывали двери, ворота… Вывозилось на гражданских машинах… Загружалась бытовая техника, вещи», — заявил Сергей Кузин. Его слова приводит РИА Новости. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. 11 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что армия России взяла под контроль весь Соледар. Взятие этого города перережет трассу между Северском и Бахмутом, передает телеканал «Царьград».