В Минобороны раскрыли потери ВСУ в Соледаре за три дня

Вооруженные силы России за трое суток уничтожили более 700 украинских военных в районе Соледара. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«За последние трое суток в районе Соледара уничтожено более 700 украинских военнослужащих и свыше 300 единиц вооружения ВСУ», — говорится в сообщении с брифинга Минобороны РФ. Отмечается, что взятие города стало возможным благодаря непрерывному огневому поражению противника авиацией, ракетными войсками и артиллерией.
Ранее в Минобороны сообщали о блокировании Соледара с севера и юга. Полковник в отставке Анатолий Матвийчук объснял, что город имеет важное значение для Киева, так как его сдача может подорвать западную поддержку ВСУ.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
Вооруженные силы России за трое суток уничтожили более 700 украинских военных в районе Соледара. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «За последние трое суток в районе Соледара уничтожено более 700 украинских военнослужащих и свыше 300 единиц вооружения ВСУ», — говорится в сообщении с брифинга Минобороны РФ. Отмечается, что взятие города стало возможным благодаря непрерывному огневому поражению противника авиацией, ракетными войсками и артиллерией. Ранее в Минобороны сообщали о блокировании Соледара с севера и юга. Полковник в отставке Анатолий Матвийчук объснял, что город имеет важное значение для Киева, так как его сдача может подорвать западную поддержку ВСУ.