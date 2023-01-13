В Минобороны раскрыли потери ВСУ в Соледаре за три дня

Минобороны: ВС РФ уничтожили 700 украинских военных в Соледаре за три дня
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Волноваха после освобождения от ВСУ. ДНР, Волноваха, армия, военные, трофеи, днр, шеврон, трезубец, ВСУ, волноваха, z войска, армия украины
ВС РФ уничтожили 300 единиц вооружения украинской армии в Соледаре Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России за трое суток уничтожили более 700 украинских военных в районе Соледара. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«За последние трое суток в районе Соледара уничтожено более 700 украинских военнослужащих и свыше 300 единиц вооружения ВСУ», — говорится в сообщении с брифинга Минобороны РФ. Отмечается, что взятие города стало возможным благодаря непрерывному огневому поражению противника авиацией, ракетными войсками и артиллерией.

Ранее в Минобороны сообщали о блокировании Соледара с севера и юга. Полковник в отставке Анатолий Матвийчук объснял, что город имеет важное значение для Киева, так как его сдача может подорвать западную поддержку ВСУ.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы России за трое суток уничтожили более 700 украинских военных в районе Соледара. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «За последние трое суток в районе Соледара уничтожено более 700 украинских военнослужащих и свыше 300 единиц вооружения ВСУ», — говорится в сообщении с брифинга Минобороны РФ. Отмечается, что взятие города стало возможным благодаря непрерывному огневому поражению противника авиацией, ракетными войсками и артиллерией. Ранее в Минобороны сообщали о блокировании Соледара с севера и юга. Полковник в отставке Анатолий Матвийчук объснял, что город имеет важное значение для Киева, так как его сдача может подорвать западную поддержку ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...