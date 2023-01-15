Известные екатеринбуржцы объединились ради проекта в Черногории. Фото

Екатеринбургские стрит-арт художники создали новую работу в Черногории

16 января 2023 в 13:46 Размер текста - 17 +

Уральские стрит-арт художники активно осваивают пространство, которое может стать полотном для их работ в Черногории Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Известные уличные художники родом из Екатеринбурга — Владимир Абих, Илья Мозги и Слава ПТРК, встретились в Черногории, чтобы создать новую стрит-арт работу. Новый совместный проект Илья Мозги показал на своей странице в социальной сети. «Вот мы и встретились: Владимир Абих x Илья Мозги x Слава ПТРК. Romul x Helvetica x Bebas (названия шрифтов — прим. ред.)», — подписал фото художник. Проект носит название «Ни хуже ни лучше» и расположен в поселке Булярица в Черногории. При создании надписи художники выбрали те шрифты, которые они предпочитают чаще всего использовать. Художник Илья Мозги уже не раз презентовал работы, которые он разместил в Черногории. Например, в стране есть проект под названием Robusta, который стрит-арт артист создавал, основываясь на воспоминаниях о своем проживании в Екатеринбурге. Также уральский художник посвятил Екатеринбургу арт, который расположен в Бишкеке (Киргизия). Слава ПТРК, Илья Мозги и Владимир Абих (слева направа) решили совместить три шрифта, которые каждый из них использует в своей работе Фото: социальная сеть Ильи Мозги Фото: социальная сеть Ильи Мозги Фото: социальная сеть Ильи Мозги

Известные уличные художники родом из Екатеринбурга — Владимир Абих, Илья Мозги и Слава ПТРК, встретились в Черногории, чтобы создать новую стрит-арт работу. Новый совместный проект Илья Мозги показал на своей странице в социальной сети. «Вот мы и встретились: Владимир Абих x Илья Мозги x Слава ПТРК. Romul x Helvetica x Bebas (названия шрифтов — прим. ред.)», — подписал фото художник. Проект носит название «Ни хуже ни лучше» и расположен в поселке Булярица в Черногории. При создании надписи художники выбрали те шрифты, которые они предпочитают чаще всего использовать. Художник Илья Мозги уже не раз презентовал работы, которые он разместил в Черногории. Например, в стране есть проект под названием Robusta, который стрит-арт артист создавал, основываясь на воспоминаниях о своем проживании в Екатеринбурге. Также уральский художник посвятил Екатеринбургу арт, который расположен в Бишкеке (Киргизия).