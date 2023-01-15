15 января 2023

Известные екатеринбуржцы объединились ради проекта в Черногории. Фото

Екатеринбургские стрит-арт художники создали новую работу в Черногории
© Служба новостей «URA.RU»
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Работа Покраса Лампаса на циклораме на территории парка ТЦ МЕГА в рамках фестиваля «ЧО». Екатеринбург, граффити, покрас лампас
Уральские стрит-арт художники активно осваивают пространство, которое может стать полотном для их работ в Черногории Фото:

Известные уличные художники родом из Екатеринбурга — Владимир Абих, Илья Мозги и Слава ПТРК, встретились в Черногории, чтобы создать новую стрит-арт работу. Новый совместный проект Илья Мозги показал на своей странице в социальной сети.

«Вот мы и встретились: Владимир Абих x Илья Мозги x Слава ПТРК. Romul x Helvetica x Bebas (названия шрифтов — прим. ред.)», — подписал фото художник. Проект носит название «Ни хуже ни лучше» и расположен в поселке Булярица в Черногории. При создании надписи художники выбрали те шрифты, которые они предпочитают чаще всего использовать.

Художник Илья Мозги уже не раз презентовал работы, которые он разместил в Черногории. Например, в стране есть проект под названием Robusta, который стрит-арт артист создавал, основываясь на воспоминаниях о своем проживании в Екатеринбурге. Также уральский художник посвятил Екатеринбургу арт, который расположен в Бишкеке (Киргизия).

Слава ПТРК, Илья Мозги и Владимир Абих (слева направа) решили совместить три шрифта, которые каждый из них использует в своей работе
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Известные уличные художники родом из Екатеринбурга — Владимир Абих, Илья Мозги и Слава ПТРК, встретились в Черногории, чтобы создать новую стрит-арт работу. Новый совместный проект Илья Мозги показал на своей странице в социальной сети. «Вот мы и встретились: Владимир Абих x Илья Мозги x Слава ПТРК. Romul x Helvetica x Bebas (названия шрифтов — прим. ред.)», — подписал фото художник. Проект носит название «Ни хуже ни лучше» и расположен в поселке Булярица в Черногории. При создании надписи художники выбрали те шрифты, которые они предпочитают чаще всего использовать. Художник Илья Мозги уже не раз презентовал работы, которые он разместил в Черногории. Например, в стране есть проект под названием Robusta, который стрит-арт артист создавал, основываясь на воспоминаниях о своем проживании в Екатеринбурге. Также уральский художник посвятил Екатеринбургу арт, который расположен в Бишкеке (Киргизия).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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