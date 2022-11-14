Илья Мозги посвятил арт-объект Екатеринбургу Фото: Илья Мозги в соцсети Instagram (запрещена в РФ)

Художник из Екатеринбурга Илья Мозги посвятил свой новый арт-объект «Мне снова снился дом» в Бишкеке (Киргизия) родному городу. Об этом художник написал у себя в соцсети.

«В процессе рисования к нам подошла женщина из соседнего здания, ее дом следующий на снос. После разговора она прослезилась и ушла. А мне снова и снова снится Екатеринбург», — написал Илья Мозги у себя в соцсети Instagram (запрещена в РФ).

Художник написал «Мне снова снился дом» на стене одного из жилых домов в частном секторе, которая осталась после сноса здания. По словам Ильи Мозги, сейчас на этом месте власти планируют построить многоэтажку.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловские художники презентовали свой новый арт-объект «Суперлуние» на набережной реки Исеть. По задумке авторов, они «украли» Луну и положили ее на реку.

Фото: Илья Мозги в соцсети Instagram (запрещена в РФ)