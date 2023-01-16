Участникам СВО ускорят выход на пенсию

Во время участия российских военных в спецоперации на Украине их страховой страж будет засчитываться в двойном размере. Соответствующее постановление принято российским правительством.
«Правительством утверждено постановление о расчете страхового стажа для мобилизованных, контрактников и добровольцев. Период участия таких граждан в специальной военной операции будет засчитываться в их страховом стаже в двойном размере», — говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства России.
Это не первая мера помощи участникам спецоперации на Украине. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин напомнил о льготах и ежемесячных выплатах участникам спецоперации.
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Во время участия российских военных в спецоперации на Украине их страховой страж будет засчитываться в двойном размере. Соответствующее постановление принято российским правительством. «Правительством утверждено постановление о расчете страхового стажа для мобилизованных, контрактников и добровольцев. Период участия таких граждан в специальной военной операции будет засчитываться в их страховом стаже в двойном размере», — говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства России. Это не первая мера помощи участникам спецоперации на Украине. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин напомнил о льготах и ежемесячных выплатах участникам спецоперации.