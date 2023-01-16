Участникам СВО ускорят выход на пенсию

Российским военным в зоне СВО удвоят страховой стаж

Страховой стаж участников СВО за время их службы будет удвоен Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Во время участия российских военных в спецоперации на Украине их страховой страж будет засчитываться в двойном размере. Соответствующее постановление принято российским правительством.

«Правительством утверждено постановление о расчете страхового стажа для мобилизованных, контрактников и добровольцев. Период участия таких граждан в специальной военной операции будет засчитываться в их страховом стаже в двойном размере», — говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства России.

Это не первая мера помощи участникам спецоперации на Украине. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин напомнил о льготах и ежемесячных выплатах участникам спецоперации.