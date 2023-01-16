Участникам СВО ускорят выход на пенсию

Российским военным в зоне СВО удвоят страховой стаж
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Мобилизованные на одном из полигонов в зоне СВО. ДНР, мобилизация, сво
Страховой стаж участников СВО за время их службы будет удвоен Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Во время участия российских военных в спецоперации на Украине их страховой страж будет засчитываться в двойном размере. Соответствующее постановление принято российским правительством.

«Правительством утверждено постановление о расчете страхового стажа для мобилизованных, контрактников и добровольцев. Период участия таких граждан в специальной военной операции будет засчитываться в их страховом стаже в двойном размере», — говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства России.

Это не первая мера помощи участникам спецоперации на Украине. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин напомнил о льготах и ежемесячных выплатах участникам спецоперации.

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Во время участия российских военных в спецоперации на Украине их страховой страж будет засчитываться в двойном размере. Соответствующее постановление принято российским правительством. «Правительством утверждено постановление о расчете страхового стажа для мобилизованных, контрактников и добровольцев. Период участия таких граждан в специальной военной операции будет засчитываться в их страховом стаже в двойном размере», — говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства России. Это не первая мера помощи участникам спецоперации на Украине. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин напомнил о льготах и ежемесячных выплатах участникам спецоперации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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