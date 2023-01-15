15 января 2023

В Троицке отремонтированный дом культуры пошел трещинами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт фасада и кровли, Ленина 61. Челябинск, крыша, жкх, кровля, ремонт, кровельщик
Реставрацию здания завершили в конце 2022 года Фото:

В Троицке Челябинской области отремонтированный в 2022 году Дом культуры имени Луначарского пошел трещинами. Об этом жители сообщили в социальных сетях.

«Страшно смотреть на ремонт здания и его содержания после ремонта. Карнизы в трещинах. На ремонт здания выделялось порядка 30 млн рублей. Керамогранит уже отвалился, двери просто грязные от раствора или может кто пинал, колонны уже облезают, какие-то провода торчат из окон», — пишет пользователь паблика «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!» в «ВКонтакте».

Житель задается вопросом, как такой ремонт возможно было принять. В мэрии обещали дать комментарий позже.

Жители недолго радовались обновленному зданию
Фото:
На фасаде здания появились трещины
Фото:
Начала обсыпаться отделка здания: штукатурка, плитка
Фото:
Территория перед зданием завалена мусором
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Обновлено 16.01 в 15:14 по уральскому времени:

«В начале 2022 года заключен контракт на капремонт здания с компанией „Стройтех“. Ведутся работы по исправлению замечаний. С потеплением подрядчик обязуется устранить замечания к фасаду и входу. ДК продолжает проводить мероприятия в отремонтированных помещениях», — сообщили URA.RU в мэрии Троицка.

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В Троицке Челябинской области отремонтированный в 2022 году Дом культуры имени Луначарского пошел трещинами. Об этом жители сообщили в социальных сетях. «Страшно смотреть на ремонт здания и его содержания после ремонта. Карнизы в трещинах. На ремонт здания выделялось порядка 30 млн рублей. Керамогранит уже отвалился, двери просто грязные от раствора или может кто пинал, колонны уже облезают, какие-то провода торчат из окон», — пишет пользователь паблика «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!» в «ВКонтакте». Житель задается вопросом, как такой ремонт возможно было принять. В мэрии обещали дать комментарий позже. Обновлено 16.01 в 15:14 по уральскому времени: «В начале 2022 года заключен контракт на капремонт здания с компанией „Стройтех“. Ведутся работы по исправлению замечаний. С потеплением подрядчик обязуется устранить замечания к фасаду и входу. ДК продолжает проводить мероприятия в отремонтированных помещениях», — сообщили URA.RU в мэрии Троицка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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