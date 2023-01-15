В Троицке Челябинской области отремонтированный в 2022 году Дом культуры имени Луначарского пошел трещинами. Об этом жители сообщили в социальных сетях.
«Страшно смотреть на ремонт здания и его содержания после ремонта. Карнизы в трещинах. На ремонт здания выделялось порядка 30 млн рублей. Керамогранит уже отвалился, двери просто грязные от раствора или может кто пинал, колонны уже облезают, какие-то провода торчат из окон», — пишет пользователь паблика «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!» в «ВКонтакте».
Житель задается вопросом, как такой ремонт возможно было принять. В мэрии обещали дать комментарий позже.
Жители недолго радовались обновленному зданию
Фото: паблик «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!» в «ВКонтакте»
На фасаде здания появились трещины
Фото: паблик «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!» в «ВКонтакте»
Начала обсыпаться отделка здания: штукатурка, плитка
Фото: паблик «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!» в «ВКонтакте»
Территория перед зданием завалена мусором
Фото: паблик «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!» в «ВКонтакте»
Обновлено 16.01 в 15:14 по уральскому времени:
«В начале 2022 года заключен контракт на капремонт здания с компанией „Стройтех“. Ведутся работы по исправлению замечаний. С потеплением подрядчик обязуется устранить замечания к фасаду и входу. ДК продолжает проводить мероприятия в отремонтированных помещениях», — сообщили URA.RU в мэрии Троицка.
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В Троицке Челябинской области отремонтированный в 2022 году Дом культуры имени Луначарского пошел трещинами. Об этом жители сообщили в социальных сетях. «Страшно смотреть на ремонт здания и его содержания после ремонта. Карнизы в трещинах. На ремонт здания выделялось порядка 30 млн рублей. Керамогранит уже отвалился, двери просто грязные от раствора или может кто пинал, колонны уже облезают, какие-то провода торчат из окон», — пишет пользователь паблика «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!» в «ВКонтакте». Житель задается вопросом, как такой ремонт возможно было принять. В мэрии обещали дать комментарий позже. Обновлено 16.01 в 15:14 по уральскому времени: «В начале 2022 года заключен контракт на капремонт здания с компанией „Стройтех“. Ведутся работы по исправлению замечаний. С потеплением подрядчик обязуется устранить замечания к фасаду и входу. ДК продолжает проводить мероприятия в отремонтированных помещениях», — сообщили URA.RU в мэрии Троицка.