В центре Кургана загорелась детская спортивная школа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В центре Кургана горит детская спортивная школа. Об этом сообщают жители города в группе «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте». По предварительным данным МЧС, пострадавших нет.

«Горит детская юношеская спортивная школа (ДЮСШ) №1 по спортивной акробатике по адресу Гоголя, 103Б», — пишут очевидцы. В МЧС России по Курганской области информацию о пожаре URA.RU подтвердили. «Возгоранию присвоен ранг №2 (повышенный), происходит наращивание сил и средств. На данный момент на месте находятся 21 человек личного состава, 4 единицы техники», — сообщают в ведомстве. По предварительным данным пострадавших нет.

Детей вывели на улице из горящего здания Фото: Инцидент Курган, соцсеть ВКонтакте