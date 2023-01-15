15 января 2023
14 января 2023

МЧС Кургана: в центре горит детская спортивная школа. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В центре Кургана загорелась детская спортивная школа Фото:

В центре Кургана горит детская спортивная школа. Об этом сообщают жители города в группе «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте». По предварительным данным МЧС, пострадавших нет.

«Горит детская юношеская спортивная школа (ДЮСШ) №1 по спортивной акробатике по адресу Гоголя, 103Б», — пишут очевидцы. В МЧС России по Курганской области информацию о пожаре URA.RU подтвердили. «Возгоранию присвоен ранг №2 (повышенный), происходит наращивание сил и средств. На данный момент на месте находятся 21 человек личного состава, 4 единицы техники», — сообщают в ведомстве. По предварительным данным пострадавших нет.

Детей вывели на улице из горящего здания
Фото:
Дым от пожара видно с центральной площади
Фото:

Тысячи курганцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан».

В центре Кургана горит детская спортивная школа. Об этом сообщают жители города в группе «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте». По предварительным данным МЧС, пострадавших нет. «Горит детская юношеская спортивная школа (ДЮСШ) №1 по спортивной акробатике по адресу Гоголя, 103Б», — пишут очевидцы. В МЧС России по Курганской области информацию о пожаре URA.RU подтвердили. «Возгоранию присвоен ранг №2 (повышенный), происходит наращивание сил и средств. На данный момент на месте находятся 21 человек личного состава, 4 единицы техники», — сообщают в ведомстве. По предварительным данным пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...