Возрастные тюменцы стали чаще заражаться ВИЧ

16 января 2023 в 14:48 Размер текста - 17 +

ВИЧ стали чаще находить у тюменцев, которым за 50 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Среди жителей Тюменской области старше 50 лет вырос показатель заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального «Центра профилактики и борьбы со СПИД». «Обращает на себя внимание рост новых случаев ВИЧ-инфекции у граждан в возрасте старше 50 лет. Если в 2021 году в Тюменской области объем таких случаев составлял 15,7% в структуре заболеваемости ВИЧ, то в 2022 году — это уже 19%», — сообщили в СПИД-центре со ссылкой на главврача учреждения Владимира Романова. В целом по региону за прошедший год заболеваемость ВИЧ снизилась на 5%, хотя тестировали тюменцев чаще. Было проведено более 630 тысяч исследований, что на 50 тысяч больше, чем за 2021 год. Основным путем распространения вируса остается половой, болезнь передается при незащищенном сексе в 85%. Остальные случаи пришлись на заражения в процессе приема наркотиков.

Среди жителей Тюменской области старше 50 лет вырос показатель заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального «Центра профилактики и борьбы со СПИД». «Обращает на себя внимание рост новых случаев ВИЧ-инфекции у граждан в возрасте старше 50 лет. Если в 2021 году в Тюменской области объем таких случаев составлял 15,7% в структуре заболеваемости ВИЧ, то в 2022 году — это уже 19%», — сообщили в СПИД-центре со ссылкой на главврача учреждения Владимира Романова. В целом по региону за прошедший год заболеваемость ВИЧ снизилась на 5%, хотя тестировали тюменцев чаще. Было проведено более 630 тысяч исследований, что на 50 тысяч больше, чем за 2021 год. Основным путем распространения вируса остается половой, болезнь передается при незащищенном сексе в 85%. Остальные случаи пришлись на заражения в процессе приема наркотиков.