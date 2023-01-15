15 января 2023
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Возрастные тюменцы стали чаще заражаться ВИЧ

© Служба новостей «URA.RU»
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ВИЧ стали чаще находить у тюменцев, которым за 50 лет Фото:

Среди жителей Тюменской области старше 50 лет вырос показатель заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального «Центра профилактики и борьбы со СПИД».

«Обращает на себя внимание рост новых случаев ВИЧ-инфекции у граждан в возрасте старше 50 лет. Если в 2021 году в Тюменской области объем таких случаев составлял 15,7% в структуре заболеваемости ВИЧ, то в 2022 году — это уже 19%», — сообщили в СПИД-центре со ссылкой на главврача учреждения Владимира Романова.

В целом по региону за прошедший год заболеваемость ВИЧ снизилась на 5%, хотя тестировали тюменцев чаще. Было проведено более 630 тысяч исследований, что на 50 тысяч больше, чем за 2021 год.

Основным путем распространения вируса остается половой, болезнь передается при незащищенном сексе в 85%. Остальные случаи пришлись на заражения в процессе приема наркотиков.

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Среди жителей Тюменской области старше 50 лет вырос показатель заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального «Центра профилактики и борьбы со СПИД». «Обращает на себя внимание рост новых случаев ВИЧ-инфекции у граждан в возрасте старше 50 лет. Если в 2021 году в Тюменской области объем таких случаев составлял 15,7% в структуре заболеваемости ВИЧ, то в 2022 году — это уже 19%», — сообщили в СПИД-центре со ссылкой на главврача учреждения Владимира Романова. В целом по региону за прошедший год заболеваемость ВИЧ снизилась на 5%, хотя тестировали тюменцев чаще. Было проведено более 630 тысяч исследований, что на 50 тысяч больше, чем за 2021 год. Основным путем распространения вируса остается половой, болезнь передается при незащищенном сексе в 85%. Остальные случаи пришлись на заражения в процессе приема наркотиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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