Свердловский подросток выпал с балкона многоэтажки

В Первоуральске (Свердловская область) подросток упал с балкона шестнадцатого этажа. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
«На бульваре Юности подросток выпал с балкона. Подростка увезла машина скорой помощи», — рассказали очевидцы в telegram-канале «Инцидент Первоуральск 18+».
Корреспондент URA.RU запросил подробности ЧП в ГУ МВД Свердловской области. Информацию о происшествии предоставил глава пресс-службы полицейского главка полковник Валерий Горелых.
«Личность молодого человека уже установили. Это 15-летний местный житель, воспитывающийся в школе-интернате. В настоящее время врачами предпринимаются все необходимые меры, чтобы спасти его жизнь», — прокомментировал полковник Горелых.
Ранее URA.RU сообщало о подростке из Екатеринбурга, которого отец выбросил из окна. Он пытался защитить свою мать и ударил ножом отца.
Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo