Свердловский подросток выпал с балкона многоэтажки

03 декабря 2022 в 16:47 Размер текста - 17 +

Подростка в тяжелом состоянии увезли на машине скорой помощи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Первоуральске (Свердловская область) подросток упал с балкона шестнадцатого этажа. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. «На бульваре Юности подросток выпал с балкона. Подростка увезла машина скорой помощи», — рассказали очевидцы в telegram-канале «Инцидент Первоуральск 18+». Корреспондент URA.RU запросил подробности ЧП в ГУ МВД Свердловской области. Информацию о происшествии предоставил глава пресс-службы полицейского главка полковник Валерий Горелых. «Личность молодого человека уже установили. Это 15-летний местный житель, воспитывающийся в школе-интернате. В настоящее время врачами предпринимаются все необходимые меры, чтобы спасти его жизнь», — прокомментировал полковник Горелых. Ранее URA.RU сообщало о подростке из Екатеринбурга, которого отец выбросил из окна. Он пытался защитить свою мать и ударил ножом отца.

В Первоуральске (Свердловская область) подросток упал с балкона шестнадцатого этажа. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. «На бульваре Юности подросток выпал с балкона. Подростка увезла машина скорой помощи», — рассказали очевидцы в telegram-канале «Инцидент Первоуральск 18+». Корреспондент URA.RU запросил подробности ЧП в ГУ МВД Свердловской области. Информацию о происшествии предоставил глава пресс-службы полицейского главка полковник Валерий Горелых. «Личность молодого человека уже установили. Это 15-летний местный житель, воспитывающийся в школе-интернате. В настоящее время врачами предпринимаются все необходимые меры, чтобы спасти его жизнь», — прокомментировал полковник Горелых. Ранее URA.RU сообщало о подростке из Екатеринбурга, которого отец выбросил из окна. Он пытался защитить свою мать и ударил ножом отца.