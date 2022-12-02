02 декабря 2022

Свердловский подросток выпал с балкона многоэтажки

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Подростка в тяжелом состоянии увезли на машине скорой помощи Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) подросток упал с балкона шестнадцатого этажа. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

«На бульваре Юности подросток выпал с балкона. Подростка увезла машина скорой помощи», — рассказали очевидцы в telegram-канале «Инцидент Первоуральск 18+».

Корреспондент URA.RU запросил подробности ЧП в ГУ МВД Свердловской области. Информацию о происшествии предоставил глава пресс-службы полицейского главка полковник Валерий Горелых.

«Личность молодого человека уже установили. Это 15-летний местный житель, воспитывающийся в школе-интернате. В настоящее время врачами предпринимаются все необходимые меры, чтобы спасти его жизнь», — прокомментировал полковник Горелых.

Ранее URA.RU сообщало о подростке из Екатеринбурга, которого отец выбросил из окна. Он пытался защитить свою мать и ударил ножом отца.

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В Первоуральске (Свердловская область) подросток упал с балкона шестнадцатого этажа. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. «На бульваре Юности подросток выпал с балкона. Подростка увезла машина скорой помощи», — рассказали очевидцы в telegram-канале «Инцидент Первоуральск 18+». Корреспондент URA.RU запросил подробности ЧП в ГУ МВД Свердловской области. Информацию о происшествии предоставил глава пресс-службы полицейского главка полковник Валерий Горелых. «Личность молодого человека уже установили. Это 15-летний местный житель, воспитывающийся в школе-интернате. В настоящее время врачами предпринимаются все необходимые меры, чтобы спасти его жизнь», — прокомментировал полковник Горелых. Ранее URA.RU сообщало о подростке из Екатеринбурга, которого отец выбросил из окна. Он пытался защитить свою мать и ударил ножом отца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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