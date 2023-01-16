Киев выпросил у ЕС огромный финансовый подарок

Шмыгаль: Украина получит от Евросоюза 18 млрд евро в рамках макрофинансовой помощи

16 января 2023 в 15:31 Размер текста - 17 +

Евросоюз окажет помощь Украине, сообщил Денис Шмыгаль Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Украина получит от Евросоюза 18 миллиардов евро в рамках макрофинансовой помощи. Соответствующий меморандум уже подписан сторонами. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своих соцсетях. «Украина и ЕС только что подписали Меморандум о взаимопонимании о предоставлении макрофинансовой помощи в размере 18 млрд евро. На этой неделе мы ожидаем получить транш в размере 3 млрд евро», — написал Денис Шмыгаль в своем twitter-аккануте. Он поблагодарил партнеров за сотрудничество, отметив, что подобная помощь поможет сохранить макроэкономическую стабильность Украины. Страны Евросоюза начали оказывать финансовую и военную помощь Украине после начала Россией спецоперации 24 февраля 2022 года. Глава Евросовета Шарль Мишель ранее заявлял, что страны ЕС в рамках помощи Украине уже предоставили Киеву около 50 млрд евро, сообщает RT.

Украина получит от Евросоюза 18 миллиардов евро в рамках макрофинансовой помощи. Соответствующий меморандум уже подписан сторонами. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своих соцсетях. «Украина и ЕС только что подписали Меморандум о взаимопонимании о предоставлении макрофинансовой помощи в размере 18 млрд евро. На этой неделе мы ожидаем получить транш в размере 3 млрд евро», — написал Денис Шмыгаль в своем twitter-аккануте. Он поблагодарил партнеров за сотрудничество, отметив, что подобная помощь поможет сохранить макроэкономическую стабильность Украины. Страны Евросоюза начали оказывать финансовую и военную помощь Украине после начала Россией спецоперации 24 февраля 2022 года. Глава Евросовета Шарль Мишель ранее заявлял, что страны ЕС в рамках помощи Украине уже предоставили Киеву около 50 млрд евро, сообщает RT.