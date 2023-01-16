В Кургане за год ликвидировали больше организаций, чем создали

В Курганской области компании не успевают открыться Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане с января по ноябрь 2022 года официально ликвидировано на сотню организаций больше, чем создано. Данная информация размещена на сайте управления службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям.

«За январь—ноябрь 2022 года на территории региона зарегистрировано 709 организаций. Официально было ликвидировано 808 (кроме того, исключено по иным причинам — 48). Больше всего было ликвидировано организаций, которые занимаются розничной и оптовой торговлей, а также компаний, оказывающих услуги автосервиса, — их ликвидировали около 180 единиц», — указано в сообщении Свердловскстата.

Также в Курганской области часто закрываются организации, которые занимаются строительством — закрыто около 114 компаний. Помимо этого, ликвидировано 103 объединения в сфере госуправления и военной безопасности. Однако в этой сфере за январь—ноябрь 2022 года было создано больше организаций, чем закрыто: работу в этот период начали 127 объединений.

По данным Свердловскстата, наименьшее количество компаний закрыто в сферах добычи полезных ископаемых (две организации) и страхования (семь организаций). В области добычи ископаемых также самое маленько количество вновь открытых компаний (за январь—февраль начали работу пять предприятий). В сфере обеспечения электроэнергией открыта всего одна компания.