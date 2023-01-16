Название магазинов в местах лишения свободы, где заключенные могут покупать еду, сменят. Теперь они называются «сидим-едим». Об этом сообщается на официальном сайте ФСИН-МАГ РФ.
«Происходит ребрендинг <…> название магазина будет „сидим-едим.рф“, — сообщается на сайте. Уточняется, что интерфейс и все условия сайта останутся без изменений. Ранее сайт носил название „ФСИН-МАГ.
Также сообщалось, что Федеральная служба исполнения наказаний разрешила себе покупать дорогую технику. То есть увеличила бюджет на закупку техники на 70%.
Обновлено в 16:23
ФСИН не имеет отношения к сайту «Сидим-едим», который оказывает частные услуги по заказу продуктов осужденным, сообщили RT в пресс-службе ведомства. Это коммерческая структура, добавили в ведомстве.
ФСИН-МАГ сменит название на «сидим-едим»
Фото: скрин
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Название магазинов в местах лишения свободы, где заключенные могут покупать еду, сменят. Теперь они называются «сидим-едим». Об этом сообщается на официальном сайте ФСИН-МАГ РФ. «Происходит ребрендинг <…> название магазина будет „сидим-едим.рф“, — сообщается на сайте. Уточняется, что интерфейс и все условия сайта останутся без изменений. Ранее сайт носил название „ФСИН-МАГ. Также сообщалось, что Федеральная служба исполнения наказаний разрешила себе покупать дорогую технику. То есть увеличила бюджет на закупку техники на 70%. Обновлено в 16:23 ФСИН не имеет отношения к сайту «Сидим-едим», который оказывает частные услуги по заказу продуктов осужденным, сообщили RT в пресс-службе ведомства. Это коммерческая структура, добавили в ведомстве.