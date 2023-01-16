Магазины в тюрьмах России получат смешное название. Скрин

Магазин для заключенных ФСИН-МАГ теперь будет называться «сидим-едим»

16 января 2023 в 16:05 Размер текста - 17 +

Магазин ФСИН, где заключенные могут покупать еду, сменил название Фото: Анна Майорова © URA.RU Название магазинов в местах лишения свободы, где заключенные могут покупать еду, сменят. Теперь они называются «сидим-едим». Об этом сообщается на официальном сайте ФСИН-МАГ РФ. «Происходит ребрендинг <…> название магазина будет „сидим-едим.рф“, — сообщается на сайте. Уточняется, что интерфейс и все условия сайта останутся без изменений. Ранее сайт носил название „ФСИН-МАГ. Также сообщалось, что Федеральная служба исполнения наказаний разрешила себе покупать дорогую технику. То есть увеличила бюджет на закупку техники на 70%. Обновлено в 16:23 ФСИН не имеет отношения к сайту «Сидим-едим», который оказывает частные услуги по заказу продуктов осужденным, сообщили RT в пресс-службе ведомства. Это коммерческая структура, добавили в ведомстве. ФСИН-МАГ сменит название на «сидим-едим» Фото: скрин

Название магазинов в местах лишения свободы, где заключенные могут покупать еду, сменят. Теперь они называются «сидим-едим». Об этом сообщается на официальном сайте ФСИН-МАГ РФ. «Происходит ребрендинг <…> название магазина будет „сидим-едим.рф“, — сообщается на сайте. Уточняется, что интерфейс и все условия сайта останутся без изменений. Ранее сайт носил название „ФСИН-МАГ. Также сообщалось, что Федеральная служба исполнения наказаний разрешила себе покупать дорогую технику. То есть увеличила бюджет на закупку техники на 70%. Обновлено в 16:23 ФСИН не имеет отношения к сайту «Сидим-едим», который оказывает частные услуги по заказу продуктов осужденным, сообщили RT в пресс-службе ведомства. Это коммерческая структура, добавили в ведомстве.