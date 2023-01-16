Магазины в тюрьмах России получат смешное название. Скрин

Магазин для заключенных ФСИН-МАГ теперь будет называться «сидим-едим»
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ФКУ Исправительная колония №10 ГУФСИН России по Свердловской области. Екатеринбург, заключенные, осужденные, тюрьма, исправительная колония, ИК, тюремная столовая, прием пищи, место заключения, еда, обед, кусок хлеба
Магазин ФСИН, где заключенные могут покупать еду, сменил название Фото:

Название магазинов в местах лишения свободы, где заключенные могут покупать еду, сменят. Теперь они называются «сидим-едим». Об этом сообщается на официальном сайте ФСИН-МАГ РФ.

«Происходит ребрендинг <…> название магазина будет „сидим-едим.рф“, — сообщается на сайте. Уточняется, что интерфейс и все условия сайта останутся без изменений. Ранее сайт носил название „ФСИН-МАГ.

Также сообщалось, что Федеральная служба исполнения наказаний разрешила себе покупать дорогую технику. То есть увеличила бюджет на закупку техники на 70%.

Обновлено в 16:23

ФСИН не имеет отношения к сайту «Сидим-едим», который оказывает частные услуги по заказу продуктов осужденным, сообщили RT в пресс-службе ведомства. Это коммерческая структура, добавили в ведомстве.

ФСИН-МАГ сменит название на «сидим-едим»
Фото:

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Название магазинов в местах лишения свободы, где заключенные могут покупать еду, сменят. Теперь они называются «сидим-едим». Об этом сообщается на официальном сайте ФСИН-МАГ РФ. «Происходит ребрендинг <…> название магазина будет „сидим-едим.рф“, — сообщается на сайте. Уточняется, что интерфейс и все условия сайта останутся без изменений. Ранее сайт носил название „ФСИН-МАГ. Также сообщалось, что Федеральная служба исполнения наказаний разрешила себе покупать дорогую технику. То есть увеличила бюджет на закупку техники на 70%. Обновлено в 16:23 ФСИН не имеет отношения к сайту «Сидим-едим», который оказывает частные услуги по заказу продуктов осужденным, сообщили RT в пресс-службе ведомства. Это коммерческая структура, добавили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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