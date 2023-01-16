Для курганцев ввели новые правила пересечения границы с Казахстаном

В Курганской области обновили правила перехода границы с Казахстаном Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Курганской области, проживающие в приграничных с Казахстаном округах, смогут пересекать границу в 10 пунктах по предварительным заявкам. Об этом рассказали в пограничном управлении ФСБ России по Тюменской и Курганской областям.

«Пропуск лиц (жителей приграничных округов Курганской области) в местах пересечения границы будет осуществляться в пятницу, субботу, воскресенье с 09.00 до 16.00 (время курганское) при поступлении заявок за трое суток в подразделения Пограничного управления», — проинформировали в управлении. Данный режим возобновил свою работу в конце декабре прошлого года. В экстренных случаях (похороны, свадьбы, болезнь родственников дни пересечения могут быть скорректированы по договоренности с представительством соседнего государства.

Перейти через границу разрешается жителям Целинного, Половинского, Звериноголовского, Макушинского, Петуховского округа и Притобольного района. Совершить переход можно при наличии пограннарядов с обеих сторон границы. Ранее такая возможность была заблокирована казахстанской стороной. Инициатива о возобновлении поступила от погрануправления соседней республики в декабре и была реализована местными пограничниками.

Ранее URA.RU сообщало, что на курганской границе с Казахстаном появятся новые пункты досмотра. Стоимость двух инспекционно-досмотровых комплексов для МАПП Петухово превышает полмиллиарда рублей.