В Новом Уренгое покинул свой пост главный деятель культуры. Инсайд

Директор Централизованной клубной системы Нового Уренгоя Семен Богданов покинул свой пост

16 января 2023 в 16:55 Размер текста - 17 +

Богданов ушел в связи с окончанием контракта, сообщил инсайдер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Руководитель Централизованной клубной системы, в состав которой входит городской дворец культуры «Октябрь» Семен Богданов, покинул свой пост. Как сообщил корреспонденту URA.RU источники в кругах мэрии, Богданову не продлили контракт. «Руководитель ГДК „Октябрь“ Семен Богданов ушел с должности. У него закончился контракт и его не продлил», — сказал инсайдер. Агенство направило запрос в пресс-службу мэрии с просьбой прокрмментировать ситуацию. На момент публикации ответ так и не поступил. Ранее источники сообщали, что на должность руководителя могут поставить главу управления молодежной политикой Павла Бухарова. Семен Богданов переехал из Санкт-Петербурга. Он прошел конкурс по формированию кадрового резерва на должность руководителя Централизованной клубной системы Нового Уренгоя.



Руководитель Централизованной клубной системы, в состав которой входит городской дворец культуры «Октябрь» Семен Богданов, покинул свой пост. Как сообщил корреспонденту URA.RU источники в кругах мэрии, Богданову не продлили контракт. «Руководитель ГДК „Октябрь“ Семен Богданов ушел с должности. У него закончился контракт и его не продлил», — сказал инсайдер. Агенство направило запрос в пресс-службу мэрии с просьбой прокрмментировать ситуацию. На момент публикации ответ так и не поступил. Ранее источники сообщали, что на должность руководителя могут поставить главу управления молодежной политикой Павла Бухарова. Семен Богданов переехал из Санкт-Петербурга. Он прошел конкурс по формированию кадрового резерва на должность руководителя Централизованной клубной системы Нового Уренгоя.