15 января 2023
14 января 2023
13 января 2023

В Новом Уренгое покинул свой пост главный деятель культуры. Инсайд

Директор Централизованной клубной системы Нового Уренгоя Семен Богданов покинул свой пост
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер на церемонии награждения победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Челябинской области в 2021 году. Челябинск, чиновник, портфель, министерский портфель
Богданов ушел в связи с окончанием контракта, сообщил инсайдер Фото:

Руководитель Централизованной клубной системы, в состав которой входит городской дворец культуры «Октябрь» Семен Богданов, покинул свой пост. Как сообщил корреспонденту URA.RU источники в кругах мэрии, Богданову не продлили контракт.

«Руководитель ГДК „Октябрь“ Семен Богданов ушел с должности. У него закончился контракт и его не продлил», — сказал инсайдер.

Агенство направило запрос в пресс-службу мэрии с просьбой прокрмментировать ситуацию. На момент публикации ответ так и не поступил.

Ранее источники сообщали, что на должность руководителя могут поставить главу управления молодежной политикой Павла Бухарова. Семен Богданов переехал из Санкт-Петербурга. Он прошел конкурс по формированию кадрового резерва на должность руководителя Централизованной клубной системы Нового Уренгоя.

Тысячи ямальцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей».

Руководитель Централизованной клубной системы, в состав которой входит городской дворец культуры «Октябрь» Семен Богданов, покинул свой пост. Как сообщил корреспонденту URA.RU источники в кругах мэрии, Богданову не продлили контракт. «Руководитель ГДК „Октябрь“ Семен Богданов ушел с должности. У него закончился контракт и его не продлил», — сказал инсайдер. Агенство направило запрос в пресс-службу мэрии с просьбой прокрмментировать ситуацию. На момент публикации ответ так и не поступил. Ранее источники сообщали, что на должность руководителя могут поставить главу управления молодежной политикой Павла Бухарова. Семен Богданов переехал из Санкт-Петербурга. Он прошел конкурс по формированию кадрового резерва на должность руководителя Централизованной клубной системы Нового Уренгоя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...