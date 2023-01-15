Руководитель Централизованной клубной системы, в состав которой входит городской дворец культуры «Октябрь» Семен Богданов, покинул свой пост. Как сообщил корреспонденту URA.RU источники в кругах мэрии, Богданову не продлили контракт.
«Руководитель ГДК „Октябрь“ Семен Богданов ушел с должности. У него закончился контракт и его не продлил», — сказал инсайдер.
Агенство направило запрос в пресс-службу мэрии с просьбой прокрмментировать ситуацию. На момент публикации ответ так и не поступил.
Ранее источники сообщали, что на должность руководителя могут поставить главу управления молодежной политикой Павла Бухарова. Семен Богданов переехал из Санкт-Петербурга. Он прошел конкурс по формированию кадрового резерва на должность руководителя Централизованной клубной системы Нового Уренгоя.
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Руководитель Централизованной клубной системы, в состав которой входит городской дворец культуры «Октябрь» Семен Богданов, покинул свой пост. Как сообщил корреспонденту URA.RU источники в кругах мэрии, Богданову не продлили контракт. «Руководитель ГДК „Октябрь“ Семен Богданов ушел с должности. У него закончился контракт и его не продлил», — сказал инсайдер. Агенство направило запрос в пресс-службу мэрии с просьбой прокрмментировать ситуацию. На момент публикации ответ так и не поступил. Ранее источники сообщали, что на должность руководителя могут поставить главу управления молодежной политикой Павла Бухарова. Семен Богданов переехал из Санкт-Петербурга. Он прошел конкурс по формированию кадрового резерва на должность руководителя Централизованной клубной системы Нового Уренгоя.