«Уральские локомотивы» отправили в Москву 18 электровозов. Фото

Завод «Уральские локомотивы» отгрузил 18 электровозов «Синара» на Московскую железную дорогу. Локомотивы выйдут вместо советских электровозов серии ВЛ (Владимир Ленин), рассказали URA.RU в пресс-центре группы «Синара».
«Локомотивы серии 2ЭС6 вышли на маршруты Орехово-Зуево – Рыбное и Орехово-Зуево – Бекасово, в дальнейшем поезда под управлением 2ЭС6 поедут и по другим направлениям. В течение года парк депо планируется пополнить еще 25 машинами», — рассказали в компании.
Уральские электровозы в течение нескольких лет будут на гарантийном обслуживании. Чтобы следить за техникой было удобно, в Орехово-Зуево построили центр, где есть диагностическое оборудование, инструменты, полный комплект запасных частей и техническая документация. Специалисты центра также помогут водителям освоить новую технику.
Ранее URA.RU сообщало, что завод «Уральские локомотивы» признали самым эффективным предприятием России. Предприятие стало победителем всероссийской премии «Производительность труда: Лидеры промышленности России-2022».
Электровозы "Синара" появятся на маршрутах Орехово-Зуево – Рыбное и Орехово-Зуево – Бекасово
Фото: пресс-служба "Синара"
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Завод «Уральские локомотивы» отгрузил 18 электровозов «Синара» на Московскую железную дорогу. Локомотивы выйдут вместо советских электровозов серии ВЛ (Владимир Ленин), рассказали URA.RU в пресс-центре группы «Синара». «Локомотивы серии 2ЭС6 вышли на маршруты Орехово-Зуево – Рыбное и Орехово-Зуево – Бекасово, в дальнейшем поезда под управлением 2ЭС6 поедут и по другим направлениям. В течение года парк депо планируется пополнить еще 25 машинами», — рассказали в компании. Уральские электровозы в течение нескольких лет будут на гарантийном обслуживании. Чтобы следить за техникой было удобно, в Орехово-Зуево построили центр, где есть диагностическое оборудование, инструменты, полный комплект запасных частей и техническая документация. Специалисты центра также помогут водителям освоить новую технику. Ранее URA.RU сообщало, что завод «Уральские локомотивы» признали самым эффективным предприятием России. Предприятие стало победителем всероссийской премии «Производительность труда: Лидеры промышленности России-2022».