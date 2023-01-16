«Уральские локомотивы» отправили в Москву 18 электровозов. Фото

Всего в Москву отправили 18 электровозов "Синара" Анна Майорова © URA.RU

Завод «Уральские локомотивы» отгрузил 18 электровозов «Синара» на Московскую железную дорогу. Локомотивы выйдут вместо советских электровозов серии ВЛ (Владимир Ленин), рассказали URA.RU в пресс-центре группы «Синара».

«Локомотивы серии 2ЭС6 вышли на маршруты Орехово-Зуево – Рыбное и Орехово-Зуево – Бекасово, в дальнейшем поезда под управлением 2ЭС6 поедут и по другим направлениям. В течение года парк депо планируется пополнить еще 25 машинами», — рассказали в компании.

Уральские электровозы в течение нескольких лет будут на гарантийном обслуживании. Чтобы следить за техникой было удобно, в Орехово-Зуево построили центр, где есть диагностическое оборудование, инструменты, полный комплект запасных частей и техническая документация. Специалисты центра также помогут водителям освоить новую технику.

Ранее URA.RU сообщало, что завод «Уральские локомотивы» признали самым эффективным предприятием России. Предприятие стало победителем всероссийской премии «Производительность труда: Лидеры промышленности России-2022».