«Уральские локомотивы» отправили в Москву 18 электровозов. Фото

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Передача тысячного электровоза 2ЭС6 «Синара» Российским железным дорогам на заводе «Уральские локомотивы». Свердловская область, Верхняя Пышма, локомотив, российские железные дороги, ржд, поезд
Всего в Москву отправили 18 электровозов "Синара"

Завод «Уральские локомотивы» отгрузил 18 электровозов «Синара» на Московскую железную дорогу. Локомотивы выйдут вместо советских электровозов серии ВЛ (Владимир Ленин), рассказали URA.RU в пресс-центре группы «Синара».

«Локомотивы серии 2ЭС6 вышли на маршруты Орехово-Зуево – Рыбное и Орехово-Зуево – Бекасово, в дальнейшем поезда под управлением 2ЭС6 поедут и по другим направлениям. В течение года парк депо планируется пополнить еще 25 машинами», — рассказали в компании.

Уральские электровозы в течение нескольких лет будут на гарантийном обслуживании. Чтобы следить за техникой было удобно, в Орехово-Зуево построили центр, где есть диагностическое оборудование, инструменты, полный комплект запасных частей и техническая документация. Специалисты центра также помогут водителям освоить новую технику. 

Ранее URA.RU сообщало, что завод «Уральские локомотивы» признали самым эффективным предприятием России. Предприятие стало победителем всероссийской премии «Производительность труда: Лидеры промышленности России-2022». 

Электровозы
Электровозы "Синара" появятся на маршрутах Орехово-Зуево – Рыбное и Орехово-Зуево – Бекасово
Фото: пресс-служба "Синара"

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Завод «Уральские локомотивы» отгрузил 18 электровозов «Синара» на Московскую железную дорогу. Локомотивы выйдут вместо советских электровозов серии ВЛ (Владимир Ленин), рассказали URA.RU в пресс-центре группы «Синара». «Локомотивы серии 2ЭС6 вышли на маршруты Орехово-Зуево – Рыбное и Орехово-Зуево – Бекасово, в дальнейшем поезда под управлением 2ЭС6 поедут и по другим направлениям. В течение года парк депо планируется пополнить еще 25 машинами», — рассказали в компании. Уральские электровозы в течение нескольких лет будут на гарантийном обслуживании. Чтобы следить за техникой было удобно, в Орехово-Зуево построили центр, где есть диагностическое оборудование, инструменты, полный комплект запасных частей и техническая документация. Специалисты центра также помогут водителям освоить новую технику.  Ранее URA.RU сообщало, что завод «Уральские локомотивы» признали самым эффективным предприятием России. Предприятие стало победителем всероссийской премии «Производительность труда: Лидеры промышленности России-2022». 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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