Свердловский бренд спортивной одежды разыграет 12 млн среди спортсменов

Ray будет деньгами стимулировать спортсменов носить одежду бренда Фото: Андрей Евтюхов

Стимулировать спортсменов покупать одежду бренда Ray из Екатеринбурга будут финансово — компания выделила 12 млн рублей, которые разыграют среди легкоатлетов, одетых в Ray. Об этом URA.RU рассказал владелец компании Андрей Евтюхов.

"Больше десяти легкоатлетов подписали с нами контракт и начали выступать в нашей обуви и одежде. Эти спортсмены разыграют призовые на Российских легкоатлетических стартах — порядка 12 млн рублей. В розыгрыше призовых участвуют спортсмены только в экипировке Ray", — поделился Евтюхов.

Ray выпускает спортивную одежду, аксессуары и лыжные смазки, а также занимается оптовой и розничной продажей спортивной экипировки и инвентаря. У компании две производственных площадки — в Екатеринбурге и Дегтярске. Как писало ранее URA.RU, на фоне ухода с российского рынка многих зарубежных спортивных брендов уральское предприятие выпустило кроссовки, которые по качеству не уступают ушедшим из России Adidas и Nike, рассказывал Евтюхов.

Компания уже провела первый розыгрыш призовых - на Рождественских стартах Фото: Андрей Евтюхов