Свердловский бренд заменит кроссовки Nike и Adidas. Фото

29 ноября 2022 в 12:26 Размер текста - 17 +

Компания из Екатеринбурга планирует заменить ушедшие из России бренды спортивной обуви Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Бренд спортивной обуви и одежды из Екатеринбурга Ray анонсировал выпуск кроссовок, которые по качеству не уступят ушедшим из России Adidas и Nike. В тестах обуви принимали участие мастера спорта по легкой атлетике, а с 1 декабря кроссовки начнет тестировать известный марафонец, имя которого не раскрывают. Об этом URA.RU сообщил владелец и директор Ray Андрей Евтюхов. «Из России ушли все знаменитые бренды — Nike, Adidas, Asics, и спортсменам не в чем бегать. Зимой эта проблема не особо чувствуется, но в марте все будут в панике. Мы одни из немногих компаний, кто решил этот вопрос в положительную сторону. С августа начали плотно сотрудничать с китайской фабрикой, которая отшивает кроссовки под нашим брендом. И вот в декабре наконец получим первую партию», — рассказал Евтюхов. Собеседник уверен, что по качеству кроссовки не будут уступать известным зарубежным брендам, так как тесты проводили свыше 10 действующих спортсменов, в том числе заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер, чемпион мира Олег Харитонов. Также компания заключила контракт с известным марафонцем, который сейчас сотрудничает с Asics. Через несколько дней его контракт с зарубежным брендом истекает, и с 1 декабря спортсмен начнет тестировать обувь Ray. «На основе экспертного заключения мы пришли к выводу, что наша обувь высокого уровня. Сейчас ведем разработки и адаптацию обуви под стопу стандартного россиянина и под российские климатические условия», — добавил Евтюхов. Ранее URA.RU сообщало, что компания Ray полностью перешла на выполнение гособоронзаказа — пошиву амуниции и снаряжения для мобилизованных. Из-за этого не осталось времени на пошив собственной линейки одежды. Екатеринбургская компания планирует обуть российских спортсменов Фото предоставлено собеседником Первая партия новых кроссовок придет в Екатеринбург в декабре Фото предоставлено собеседником Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бренд спортивной обуви и одежды из Екатеринбурга Ray анонсировал выпуск кроссовок, которые по качеству не уступят ушедшим из России Adidas и Nike. В тестах обуви принимали участие мастера спорта по легкой атлетике, а с 1 декабря кроссовки начнет тестировать известный марафонец, имя которого не раскрывают. Об этом URA.RU сообщил владелец и директор Ray Андрей Евтюхов. «Из России ушли все знаменитые бренды — Nike, Adidas, Asics, и спортсменам не в чем бегать. Зимой эта проблема не особо чувствуется, но в марте все будут в панике. Мы одни из немногих компаний, кто решил этот вопрос в положительную сторону. С августа начали плотно сотрудничать с китайской фабрикой, которая отшивает кроссовки под нашим брендом. И вот в декабре наконец получим первую партию», — рассказал Евтюхов. Собеседник уверен, что по качеству кроссовки не будут уступать известным зарубежным брендам, так как тесты проводили свыше 10 действующих спортсменов, в том числе заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер, чемпион мира Олег Харитонов. Также компания заключила контракт с известным марафонцем, который сейчас сотрудничает с Asics. Через несколько дней его контракт с зарубежным брендом истекает, и с 1 декабря спортсмен начнет тестировать обувь Ray. «На основе экспертного заключения мы пришли к выводу, что наша обувь высокого уровня. Сейчас ведем разработки и адаптацию обуви под стопу стандартного россиянина и под российские климатические условия», — добавил Евтюхов. Ранее URA.RU сообщало, что компания Ray полностью перешла на выполнение гособоронзаказа — пошиву амуниции и снаряжения для мобилизованных. Из-за этого не осталось времени на пошив собственной линейки одежды.