Тюменские власти ждут наплыва туристов в 2023 году

Самой привлекающей особенностью Тюменской области в правительстве считают термальные источники Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области ждут наплыва туристов. Об этом говорят региональные операторы, работающие в сфере внутреннего туризма. По их мнению, поток гостей в Тюмени в 2023 году превысит 3,5 миллиона человек.

«Туристов каждый год становится больше, и сейчас привлекают уже не только горячие источники, тобольский кремль или острог в Ялуторовске. Сельский, промышленный туризм, даже ремесленный — мы работаем в большом количестве направлений, и везде есть свои клиенты», — рассказали URA.RU в департаменте потребрынка и туризма Тюменской области.

По мнению эксперта в области сервиса и туризма Любови Матиевской, регион привлекает жителей России тем, чего больше нигде не увидишь. «Например, первый брендированный тур — „Императорский маршрут“. Интересна тема промышленного туризма: на территории области много заводов, в том числе уникальных для России», — поделилась Матиевская.

В правительстве Тюменской области планируют увеличить туристический трафик к 2030 году до 8 млн человек в год. Эксперты индустрии предполагают, что такой трафик, с учетом инфляции и развития региона, будет приносить не меньше 6 млрд рублей в местный бюджет.

Ранее URA.RU рассказывало, что наплыву гостей в Тюмени рады не все. Например, в новогодние каникулы многие местные жители не смогли с комфортом сходить в торговые центры.