В Пермском крае чиновница пойдет под суд из-за непригодных квартир для сирот

16 января 2023 в 19:15 Размер текста - 17 +

Уголовное дело в отношении заместителя главы администрации рассмотрит суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Косинском округе Пермского края будут судить заместителя главы местной администрации, которая проявила халатность при приемке квартир для детей-сирот. В 2020 году муниципалитет заключил с индивидуальным предпринимателем контракт на приобретение четырех помещений. Жилье было построено с нарушениями, однако комиссия, которая его принимала, таковых не выявила, поскольку не обладала специальными знаниями. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК по Пермскому краю. «Обвиняемая, являясь председателем комиссии по приемке данного жилья, проявила преступную небрежность, не обеспечив участие в комиссии специалистов контрольно-надзорных органов. Вследствие чего нарушения, допущенные при строительстве, не были выявлены в ходе проведения осмотра жилых помещений. Члены комиссии не имели специальных знаний в области строительства, о чем обвиняемой было достоверно известно», — говорится на сайте пермского СУ СК. В результате бюджету района причинен ущерб в сумме более 5,9 млн рублей, который оценивается, как крупный. В отношении чиновницы возбуждено уголовное дело по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ), которое направлен в суд для рассмотрения по существу. Ранее в совершении аналогичного преступления обвинили бывшего заместителя главы округа. Действия чиновника нанесли местному бюджету ущерб в сумме более 4 млн рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Косинском округе Пермского края будут судить заместителя главы местной администрации, которая проявила халатность при приемке квартир для детей-сирот. В 2020 году муниципалитет заключил с индивидуальным предпринимателем контракт на приобретение четырех помещений. Жилье было построено с нарушениями, однако комиссия, которая его принимала, таковых не выявила, поскольку не обладала специальными знаниями. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК по Пермскому краю. «Обвиняемая, являясь председателем комиссии по приемке данного жилья, проявила преступную небрежность, не обеспечив участие в комиссии специалистов контрольно-надзорных органов. Вследствие чего нарушения, допущенные при строительстве, не были выявлены в ходе проведения осмотра жилых помещений. Члены комиссии не имели специальных знаний в области строительства, о чем обвиняемой было достоверно известно», — говорится на сайте пермского СУ СК. В результате бюджету района причинен ущерб в сумме более 5,9 млн рублей, который оценивается, как крупный. В отношении чиновницы возбуждено уголовное дело по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ), которое направлен в суд для рассмотрения по существу. Ранее в совершении аналогичного преступления обвинили бывшего заместителя главы округа. Действия чиновника нанесли местному бюджету ущерб в сумме более 4 млн рублей.