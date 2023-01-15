В Нижневартовске обвалился грунт рядом с домом, где взорвался газ. Фото

16 января 2023 в 19:34 Размер текста - 17 +

Провал огородили, но жильцы боятся дальнейших обрушений Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU новость из сюжета Взрыв газа в Нижневартовске В Нижневартовске (ХМАО) жители соседней с домом, где взорвался газ, пятиэтажки заметили обвал грунта. Один из жильцов Мира, 8а рассказал об этом URA.RU на условиях анонимности и поделился фото. «На выходных мы заметили рядом с домом обвал грунта. Вызвали управляющую компанию, там все огородили, засыпали. Сам провал не устранен, и теперь автомобили ездят по отмостке дома, а спецтехника вообще не сможет проехать там, потому что остальные пути перекрыты бетонными блоками», — поделился собеседник агентства. Мужчина отметил, что провалился в яму колесом, проезжая возле дома на автомобиле — пришлось вызывать эвакуатор. Жители, по его словам, переживают, что с окончанием зимы движение грунта продолжится. «Мы боимся, что в момент сноса Мира, 6а рядом стоящие дома продолжат разрушаться — с потеплением отмечаем рост трещин, где установлены маячки», — добавил жилец пятиэтажки. В пресс-службу мэрии Нижневартовска направлен запрос о причинах обвала грунта на Мира, 8а и предпринятых мерах, журналисту агентства пообещали дать ответ позже. Ранее URA.RU сообщало о новых трещинах в доме по соседству с пятиэтажкой, в которой взорвался газовый баллон. Трагедия произошла 4 декабря, в результате обрушения Мира, 6а погибли 10 человек. Фото: читатель URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) жители соседней с домом, где взорвался газ, пятиэтажки заметили обвал грунта. Один из жильцов Мира, 8а рассказал об этом URA.RU на условиях анонимности и поделился фото. «На выходных мы заметили рядом с домом обвал грунта. Вызвали управляющую компанию, там все огородили, засыпали. Сам провал не устранен, и теперь автомобили ездят по отмостке дома, а спецтехника вообще не сможет проехать там, потому что остальные пути перекрыты бетонными блоками», — поделился собеседник агентства. Мужчина отметил, что провалился в яму колесом, проезжая возле дома на автомобиле — пришлось вызывать эвакуатор. Жители, по его словам, переживают, что с окончанием зимы движение грунта продолжится. «Мы боимся, что в момент сноса Мира, 6а рядом стоящие дома продолжат разрушаться — с потеплением отмечаем рост трещин, где установлены маячки», — добавил жилец пятиэтажки. В пресс-службу мэрии Нижневартовска направлен запрос о причинах обвала грунта на Мира, 8а и предпринятых мерах, журналисту агентства пообещали дать ответ позже. Ранее URA.RU сообщало о новых трещинах в доме по соседству с пятиэтажкой, в которой взорвался газовый баллон. Трагедия произошла 4 декабря, в результате обрушения Мира, 6а погибли 10 человек.