Рогов: ВСУ почувствовали, что в Запорожье запахло жареным

Рогов: ВСУ перешли в оборону в Запорожье из-за больших потерь в Соледаре

16 января 2023 в 21:21 Размер текста - 17 +

Из-за боев в Соледаре у ВСУ упал боевой дух, заявил Владимир Рогов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины основательно готовятся к обороне в Запорожье. Это связано с большими потерями ВСУ и низким боевым духом после боев в Соледаре, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Показательное изменение в их (ВСУ) начале: с подготовкой к наступлению они начали готовиться к обороне. Резко изменился формат их деятельности, то есть ожидание работы по некоторым фортификационным наблюдениям, они окапываются, закапываются, то есть готовятся к обороне», — сказал Владимир Рогов в интервью для радио «Комсомольская правда». Он отметил, что еще несколько недель назад ВС РФ сами находились в обороне. Политик заявил, что после боев в Соледаре боевой дух украинских военных упал из-за больших потерь личного состава. При этом он отметил, что на Запорожской линии боевого соприкосновения инициатива находится у ВС РФ. Армия России не ждет обстрелов и захвата позиций. Российские войска работают на опережение, заключил Рогов. Ранее стало известно, что российские военные освободили Соледар, передает телеканал 360. Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что ВСУ бежали из города, бросая оружие и боеприпасы. Позже один из жителей освобожденного города рассказал о колоссальных потерях среди украинских военных. По его словам, тела бойцов ВСУ лежали в жилых дворах, пишет «Национальная служба новостей». Также стало известно о том, что Россия приступит к освобождению Запорожья весной 2023 года, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженные силы Украины основательно готовятся к обороне в Запорожье. Это связано с большими потерями ВСУ и низким боевым духом после боев в Соледаре, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Показательное изменение в их (ВСУ) начале: с подготовкой к наступлению они начали готовиться к обороне. Резко изменился формат их деятельности, то есть ожидание работы по некоторым фортификационным наблюдениям, они окапываются, закапываются, то есть готовятся к обороне», — сказал Владимир Рогов в интервью для радио «Комсомольская правда». Он отметил, что еще несколько недель назад ВС РФ сами находились в обороне. Политик заявил, что после боев в Соледаре боевой дух украинских военных упал из-за больших потерь личного состава. При этом он отметил, что на Запорожской линии боевого соприкосновения инициатива находится у ВС РФ. Армия России не ждет обстрелов и захвата позиций. Российские войска работают на опережение, заключил Рогов. Ранее стало известно, что российские военные освободили Соледар, передает телеканал 360. Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что ВСУ бежали из города, бросая оружие и боеприпасы. Позже один из жителей освобожденного города рассказал о колоссальных потерях среди украинских военных. По его словам, тела бойцов ВСУ лежали в жилых дворах, пишет «Национальная служба новостей». Также стало известно о том, что Россия приступит к освобождению Запорожья весной 2023 года, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.