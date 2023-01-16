В мэрии ЯНАО назначили нового заместителя главы

17 января 2023 в 05:30 Размер текста - 17 +

Заместителем главы администрации Тазовского района назначена Елена Гордейко Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Заместителем главы администрации Тазовского района назначена Елена Гордейко. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе муниципального округа. «Елена Гордейко назначена заместителем главы Тазовского района. Свою новую должность она будет совмещать с работой начальника департамента финансов», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что перед судом предстанет чиновник из Тазовского района. Его обвиняют в фиктивном трудоустройстве сотрудника.

Заместителем главы администрации Тазовского района назначена Елена Гордейко. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе муниципального округа. «Елена Гордейко назначена заместителем главы Тазовского района. Свою новую должность она будет совмещать с работой начальника департамента финансов», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что перед судом предстанет чиновник из Тазовского района. Его обвиняют в фиктивном трудоустройстве сотрудника.