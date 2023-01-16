16 января 2023
15 января 2023
14 января 2023

В мэрии ЯНАО назначили нового заместителя главы

© Служба новостей «URA.RU»
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Социальный комитет и комитет по региональной политике. Курган, пустое кресло, кресло
Заместителем главы администрации Тазовского района назначена Елена Гордейко Фото:

Заместителем главы администрации Тазовского района назначена Елена Гордейко. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе муниципального округа.

«Елена Гордейко назначена заместителем главы Тазовского района. Свою новую должность она будет совмещать с работой начальника департамента финансов», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что перед судом предстанет чиновник из Тазовского района. Его обвиняют в фиктивном трудоустройстве сотрудника.

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Заместителем главы администрации Тазовского района назначена Елена Гордейко. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе муниципального округа. «Елена Гордейко назначена заместителем главы Тазовского района. Свою новую должность она будет совмещать с работой начальника департамента финансов», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что перед судом предстанет чиновник из Тазовского района. Его обвиняют в фиктивном трудоустройстве сотрудника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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