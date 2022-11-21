В ЯНАО перед судом предстанет глава госучреждения, обвиненный в хищении денег

На руководящий пост фиктивно устроили гражданина, чтобы он не занял пост в важной для экс-главы района организации Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Экс-глава дирекции по обслуживанию деятельности органов местного самоуправления Тазовского района ЯНАО предстанет перед судом за хищение денег. Он, действуя в интересах бывшего главы района, фиктивно устроил жителя на должность, чтобы тот не занял пост председателя организации «Землячество „Заполярное“», сообщается на сайте СКР.

«В Тазовском районе в 2011 году директор МБУ „Дирекция по обслуживанию деятельности органов местного самоуправления“, действуя в интересах главы района, желавшего получить доступ к денежным средствам, поступавшим в общественную организацию „Землячество ‚Заполярное‘“ в качестве благотворительной помощи, трудоустроил бывшего жителя поселка Тазовский — кандидата на должность председателя Землячества, начальником вспомогательного отдела Дирекции», — говорится в сообщении. Мужчине предоставили возможность не исполнять трудовые обязанности, а взамен за фиктивное трудоустройство и получение зарплаты, он отказался от должности председателя Землячества.

С октября 2011 года по апрель 2016 года фиктивно-трудоустроенный получил зарплату в размере более двух миллионов рублей. Уголовное дело направили в суд. «Следствием продолжается работа по выявлению иных эпизодов преступной деятельности участников противоправной схемы и привлечения их к уголовной ответственности», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало о скандальном деле экс-главы Тазовского района ЯНАО Александра Иванова. К делу также имел отношение бывший начальник ОМВД Никита Дубинко, который помог Иванову организовать встречу с задержанным экс-директором Тазовского дорожно-транспортного предприятия Мисиром Исмаиловым.