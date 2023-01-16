16 января 2023
15 января 2023

В ХМАО продается лаундж-бар. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске продается лаундж-бар JoJo (фото из архива) Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) на продажу выставили лаундж-бар. Объявление опубликовано в соцсети «ВКонтакте».

«Продам лаундж-бар JoJo, как готовый бизнес. Информация о всех поставщиках, помощь в начальном ведении бизнеса будет предоставлена. База постоянных гостей, проживающих рядом, даст возможность начать работу продуктивно», — написал Макс Ханбеков в группе «ЧП [В] Нижневартовске».

Продавец отмечает, что в заведении есть большой бар, игровая зона с PS, новое оборудование, музыкальная система Yamaha, шесть столов с диванами, два — с креслами, два санузла и два кондиционера. В баре недавно был ремонт. «Новая скрытая вентиляция и приточка (выведенная на крышу по всем нормам), полная шумоизоляция в 15 см на потолке», — уточняет автор объявления и по вопросам просит обращаться в личные сообщения. Покупателю также достанется страница в соцсетях.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийске выставили на продажу здание, в котором находится популярный ресторан «Старый двор». За расположенное в центре города заведение просят 125 млн рублей.

В Нижневартовске продается лаундж-бар JoJo
В заведении шесть столов с диванами, два — с креслами

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В Нижневартовске (ХМАО) на продажу выставили лаундж-бар. Объявление опубликовано в соцсети «ВКонтакте». «Продам лаундж-бар JoJo, как готовый бизнес. Информация о всех поставщиках, помощь в начальном ведении бизнеса будет предоставлена. База постоянных гостей, проживающих рядом, даст возможность начать работу продуктивно», — написал Макс Ханбеков в группе «ЧП [В] Нижневартовске». Продавец отмечает, что в заведении есть большой бар, игровая зона с PS, новое оборудование, музыкальная система Yamaha, шесть столов с диванами, два — с креслами, два санузла и два кондиционера. В баре недавно был ремонт. «Новая скрытая вентиляция и приточка (выведенная на крышу по всем нормам), полная шумоизоляция в 15 см на потолке», — уточняет автор объявления и по вопросам просит обращаться в личные сообщения. Покупателю также достанется страница в соцсетях. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийске выставили на продажу здание, в котором находится популярный ресторан «Старый двор». За расположенное в центре города заведение просят 125 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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