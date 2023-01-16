В Нижневартовске (ХМАО) на продажу выставили лаундж-бар. Объявление опубликовано в соцсети «ВКонтакте».
«Продам лаундж-бар JoJo, как готовый бизнес. Информация о всех поставщиках, помощь в начальном ведении бизнеса будет предоставлена. База постоянных гостей, проживающих рядом, даст возможность начать работу продуктивно», — написал Макс Ханбеков в группе «ЧП [В] Нижневартовске».
Продавец отмечает, что в заведении есть большой бар, игровая зона с PS, новое оборудование, музыкальная система Yamaha, шесть столов с диванами, два — с креслами, два санузла и два кондиционера. В баре недавно был ремонт. «Новая скрытая вентиляция и приточка (выведенная на крышу по всем нормам), полная шумоизоляция в 15 см на потолке», — уточняет автор объявления и по вопросам просит обращаться в личные сообщения. Покупателю также достанется страница в соцсетях.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийске выставили на продажу здание, в котором находится популярный ресторан «Старый двор». За расположенное в центре города заведение просят 125 млн рублей.
В Нижневартовске продается лаундж-бар JoJo
«ЧП [В] Нижневартовске», «ВКонтакте»
В заведении шесть столов с диванами, два — с креслами
В Нижневартовске (ХМАО) на продажу выставили лаундж-бар. Объявление опубликовано в соцсети «ВКонтакте». «Продам лаундж-бар JoJo, как готовый бизнес. Информация о всех поставщиках, помощь в начальном ведении бизнеса будет предоставлена. База постоянных гостей, проживающих рядом, даст возможность начать работу продуктивно», — написал Макс Ханбеков в группе «ЧП [В] Нижневартовске». Продавец отмечает, что в заведении есть большой бар, игровая зона с PS, новое оборудование, музыкальная система Yamaha, шесть столов с диванами, два — с креслами, два санузла и два кондиционера. В баре недавно был ремонт. «Новая скрытая вентиляция и приточка (выведенная на крышу по всем нормам), полная шумоизоляция в 15 см на потолке», — уточняет автор объявления и по вопросам просит обращаться в личные сообщения. Покупателю также достанется страница в соцсетях. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийске выставили на продажу здание, в котором находится популярный ресторан «Старый двор». За расположенное в центре города заведение просят 125 млн рублей.