В ХМАО продается лаундж-бар. Фото

17 января 2023 в 00:18 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске продается лаундж-бар JoJo (фото из архива) Фото: Размик Закарян © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) на продажу выставили лаундж-бар. Объявление опубликовано в соцсети «ВКонтакте». «Продам лаундж-бар JoJo, как готовый бизнес. Информация о всех поставщиках, помощь в начальном ведении бизнеса будет предоставлена. База постоянных гостей, проживающих рядом, даст возможность начать работу продуктивно», — написал Макс Ханбеков в группе «ЧП [В] Нижневартовске». Продавец отмечает, что в заведении есть большой бар, игровая зона с PS, новое оборудование, музыкальная система Yamaha, шесть столов с диванами, два — с креслами, два санузла и два кондиционера. В баре недавно был ремонт. «Новая скрытая вентиляция и приточка (выведенная на крышу по всем нормам), полная шумоизоляция в 15 см на потолке», — уточняет автор объявления и по вопросам просит обращаться в личные сообщения. Покупателю также достанется страница в соцсетях. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийске выставили на продажу здание, в котором находится популярный ресторан «Старый двор». За расположенное в центре города заведение просят 125 млн рублей. В Нижневартовске продается лаундж-бар JoJo «ЧП [В] Нижневартовске», «ВКонтакте» В заведении шесть столов с диванами, два — с креслами «ЧП [В] Нижневартовске», «ВКонтакте»

В Нижневартовске (ХМАО) на продажу выставили лаундж-бар. Объявление опубликовано в соцсети «ВКонтакте». «Продам лаундж-бар JoJo, как готовый бизнес. Информация о всех поставщиках, помощь в начальном ведении бизнеса будет предоставлена. База постоянных гостей, проживающих рядом, даст возможность начать работу продуктивно», — написал Макс Ханбеков в группе «ЧП [В] Нижневартовске». Продавец отмечает, что в заведении есть большой бар, игровая зона с PS, новое оборудование, музыкальная система Yamaha, шесть столов с диванами, два — с креслами, два санузла и два кондиционера. В баре недавно был ремонт. «Новая скрытая вентиляция и приточка (выведенная на крышу по всем нормам), полная шумоизоляция в 15 см на потолке», — уточняет автор объявления и по вопросам просит обращаться в личные сообщения. Покупателю также достанется страница в соцсетях. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийске выставили на продажу здание, в котором находится популярный ресторан «Старый двор». За расположенное в центре города заведение просят 125 млн рублей.