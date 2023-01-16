Челябинская область вошла в число регионов с устойчивой экономикой

Челябинская область заняла 27 место в рейтинге устойчивости регионов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинская область вошла топ-35 регионов с устойчивой социально-экономической ситуацией. Рейтинг составил Фонд развития гражданского общества (ФоРГО).

«Челябинская область заняла 27 место по итогам третьего квартала 2022 года, опустившись с 25 места в предыдущем квартале. Она набрала 29, 67 баллов», — говорится в материале «Известий».

При расчете рейтинга учитывались три показателя — средняя зарплата по региону, уровень социального благополучия (соотношение зарплаты к минимальной стоимости жизни) и региональный продукт на душу населения. Отмечается, что в число регионов-лидеров попали те субъекты федерации, которые имеют на своих территориях природные ресурсы. Еще один фактор благополучия — качество управления регионом.

Ранее сообщалось, что Челябинск попал на восьмое место в рейтинге эффективности городского управления по итогам 2022 года. Власти оценивались по удовлетворенности населения их работой, а также комфорту и благоустроенности городов.