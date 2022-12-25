25 декабря 2022
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Челябинск вошел в десятку лидеров по эффективности городского управления

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Челябинский театр драмы. Арт-объект Верблюд на Театральной площади. Челябинск, театральная площадь, арт-объект верблюд, театр драмы челябинск
Челябинцы позитивно оценили работу городской власти в 2022 году Фото:

Челябинск попал на восьмое место в рейтинге эффективности городского управления по итогам 2022 года. Власти оценивались по удовлетворенности населения их работой, а также комфорту и благоустроенности городов, говорится в исследовании Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

«Челябинск с главой Натальей Котовой попал в десятку лучших городов, заняв восьмое место. Он набрал 0,589 баллов», — приводят «Известия» данные рейтинга АПЭК.

Лидерами рейтинга стали Тюмень, Салехард и Казань. На последнем месте оказался Улан-Уде. В исследовании отмечается, что городская власть в России смогла в целом повысить качество своей работы.

Ранее вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко привела Челябинскую область в числе особо успешных регионов по обращению с отходами. Регион попал на восьмое место рейтинга по эффективности сбора и переработки мусора.

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Челябинск попал на восьмое место в рейтинге эффективности городского управления по итогам 2022 года. Власти оценивались по удовлетворенности населения их работой, а также комфорту и благоустроенности городов, говорится в исследовании Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). «Челябинск с главой Натальей Котовой попал в десятку лучших городов, заняв восьмое место. Он набрал 0,589 баллов», — приводят «Известия» данные рейтинга АПЭК. Лидерами рейтинга стали Тюмень, Салехард и Казань. На последнем месте оказался Улан-Уде. В исследовании отмечается, что городская власть в России смогла в целом повысить качество своей работы. Ранее вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко привела Челябинскую область в числе особо успешных регионов по обращению с отходами. Регион попал на восьмое место рейтинга по эффективности сбора и переработки мусора.
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