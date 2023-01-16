Глава городского округа встретился с семьями мобилизованных свердловчан. Фото

17 января 2023 в 06:44 Размер текста - 17 +

Сергей Белоусов встретился с семьями мобилизованных жителей села Сосновское Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Глава Каменского городского округа Сергей Белоусов 16 января встретился с семьями мобилизованных жителей села Сосновское. Также Белоусов пообщался с группой рукодельниц, которые шьют одежду для солдат, сообщает пресс-служба администрации ГО в соцсети «ВКонтакте». «Сергей Белоусов встретился с семьями мобилизованных. <…> Также он пообщался с группой рукодельниц, занимающихся пошивом различных предметов обихода и одежды для солдат на фронте. Он поручил выделить денежные средства для покупки расходных материалов», — говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что в городском округе собрали большую партию верхней одежды, пледов, жилетов и продуктов. Это все передадут российским бойцам на фронт. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. Мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября. Фото: сообщество «Администрация МО «Каменский городской округ» в соцсети «ВКонтакте» Фото: сообщество «Администрация МО «Каменский городской округ» в соцсети «ВКонтакте» Фото: сообщество «Администрация МО «Каменский городской округ» в соцсети «ВКонтакте»

Глава Каменского городского округа Сергей Белоусов 16 января встретился с семьями мобилизованных жителей села Сосновское. Также Белоусов пообщался с группой рукодельниц, которые шьют одежду для солдат, сообщает пресс-служба администрации ГО в соцсети «ВКонтакте». «Сергей Белоусов встретился с семьями мобилизованных. <…> Также он пообщался с группой рукодельниц, занимающихся пошивом различных предметов обихода и одежды для солдат на фронте. Он поручил выделить денежные средства для покупки расходных материалов», — говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что в городском округе собрали большую партию верхней одежды, пледов, жилетов и продуктов. Это все передадут российским бойцам на фронт. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. Мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября.