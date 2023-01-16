16 января 2023

Глава городского округа встретился с семьями мобилизованных свердловчан. Фото

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Итоговая пресс-конференция в департаменте образования. Курган , депутат, чиновник, руки
Сергей Белоусов встретился с семьями мобилизованных жителей села Сосновское Фото:
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Мобилизация в России

Глава Каменского городского округа Сергей Белоусов 16 января встретился с семьями мобилизованных жителей села Сосновское. Также Белоусов пообщался с группой рукодельниц, которые шьют одежду для солдат, сообщает пресс-служба администрации ГО в соцсети «ВКонтакте».

«Сергей Белоусов встретился с семьями мобилизованных. <…> Также он пообщался с группой рукодельниц, занимающихся пошивом различных предметов обихода и одежды для солдат на фронте. Он поручил выделить денежные средства для покупки расходных материалов», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в городском округе собрали большую партию верхней одежды, пледов, жилетов и продуктов. Это все передадут российским бойцам на фронт.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. Мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября.

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Глава Каменского городского округа Сергей Белоусов 16 января встретился с семьями мобилизованных жителей села Сосновское. Также Белоусов пообщался с группой рукодельниц, которые шьют одежду для солдат, сообщает пресс-служба администрации ГО в соцсети «ВКонтакте». «Сергей Белоусов встретился с семьями мобилизованных. <…> Также он пообщался с группой рукодельниц, занимающихся пошивом различных предметов обихода и одежды для солдат на фронте. Он поручил выделить денежные средства для покупки расходных материалов», — говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что в городском округе собрали большую партию верхней одежды, пледов, жилетов и продуктов. Это все передадут российским бойцам на фронт. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. Мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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