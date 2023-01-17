В США рассказали о кровавой стратегии Вашингтона против России

Американский политолог Карпентер: США используют Украину для прокси-войны

17 января 2023 в 07:56 Размер текста - 17 +

США использует Украину как пешку, считает американский политолог Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США эксплуатируют Украину как пешку в опосредованной войне НАТО против России. Такое мнение высказал американский политолог Тед Гален Карпентер. «Вашингтон использует Украину в качестве пешки в прокси-войне НАТО против России — стратегии, которая создает кошмарную перспективу кровавого, многолетнего конфликта», — заявил Карпентер в материале для издания 19FortyFive. По его мнению, украинский конфликт спровоцирован «высокомерным решением Америки» расширить НАТО до границ России. Чтобы конфликт завершился, должны состояться переговоры, итогом которых стал бы нейтралитет Украины. Не способствуя мирным переговорам, США создают перспективу для многолетнего конфликта и множества новых жертв. Если украинский конфликт не завершится, он может перерасти в открытый конфликт России и НАТО, в котором, вероятно, будет применено ядерное оружие. Профессор политологии Колумбийского университета Ян Бреммер также считает, что НАТО уже ведет войну против России с помощью Украины. Он отметил, что на Западе не принято разглашать неудобные для США факты, передает «Царьград». Депутат Европарламента Мик Уоллес заявил, что НАТО существует для реализации империалистических амбиций США. Он призвал европейских лидеров перестать представлять американские интересы, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США эксплуатируют Украину как пешку в опосредованной войне НАТО против России. Такое мнение высказал американский политолог Тед Гален Карпентер. «Вашингтон использует Украину в качестве пешки в прокси-войне НАТО против России — стратегии, которая создает кошмарную перспективу кровавого, многолетнего конфликта», — заявил Карпентер в материале для издания 19FortyFive. По его мнению, украинский конфликт спровоцирован «высокомерным решением Америки» расширить НАТО до границ России. Чтобы конфликт завершился, должны состояться переговоры, итогом которых стал бы нейтралитет Украины. Не способствуя мирным переговорам, США создают перспективу для многолетнего конфликта и множества новых жертв. Если украинский конфликт не завершится, он может перерасти в открытый конфликт России и НАТО, в котором, вероятно, будет применено ядерное оружие. Профессор политологии Колумбийского университета Ян Бреммер также считает, что НАТО уже ведет войну против России с помощью Украины. Он отметил, что на Западе не принято разглашать неудобные для США факты, передает «Царьград». Депутат Европарламента Мик Уоллес заявил, что НАТО существует для реализации империалистических амбиций США. Он призвал европейских лидеров перестать представлять американские интересы, передает RT.