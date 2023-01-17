Политолог Ищенко: Зеленский, Дуда и Науседа готовят заговор против России

Варшава готова ввести свои войска на Украину для помощи ВСУ, но, чтобы избежать больших потерь, Польша будет угрожать России блокадой Калининграда. Такое мнение высказал политолог Ростислав Ищенко.
«[Украинский президент Владимир] Зеленский говорит: прямо сейчас нужны резервы, надо чем-то затыкать дыры во фронте. Судя по всему, поляки готовы оказать ему и такую поддержку. В том числе, и путем введения своих войск на территорию Западной Украины», — заявил Ищенко изданию «Украина.ру». Он отметил, что президент Польши Анджей Дуда осознает риски для польской армии, поэтому ради ее безопасности будет угрожать России блокадой Калининграда через литовского президента Гитанаса Науседу.
Президенты Украины, Польши и Литвы подписали декларацию о продолжении военной и гуманитарной поддержки Украины, ранее передавал RT. Также польский президент обещал Зеленскому роту танков Leopard, сообщает «Царьград». По мнению военных экспертов отправка танков на Украину приведет к новому этапу эскалации украинского конфликта, сообщает телеканал 360.
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Варшава готова ввести свои войска на Украину для помощи ВСУ, но, чтобы избежать больших потерь, Польша будет угрожать России блокадой Калининграда. Такое мнение высказал политолог Ростислав Ищенко. «[Украинский президент Владимир] Зеленский говорит: прямо сейчас нужны резервы, надо чем-то затыкать дыры во фронте. Судя по всему, поляки готовы оказать ему и такую поддержку. В том числе, и путем введения своих войск на территорию Западной Украины», — заявил Ищенко изданию «Украина.ру». Он отметил, что президент Польши Анджей Дуда осознает риски для польской армии, поэтому ради ее безопасности будет угрожать России блокадой Калининграда через литовского президента Гитанаса Науседу. Президенты Украины, Польши и Литвы подписали декларацию о продолжении военной и гуманитарной поддержки Украины, ранее передавал RT. Также польский президент обещал Зеленскому роту танков Leopard, сообщает «Царьград». По мнению военных экспертов отправка танков на Украину приведет к новому этапу эскалации украинского конфликта, сообщает телеканал 360.