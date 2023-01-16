В Свердловской области раскрыли, кто может зарабатывать 200 тысяч рублей

В Свердловской области менеджеру предлагают зарплату больше, чем врачу-урологу

17 января 2023 в 10:02 Размер текста - 17 +

В Свердловской области готовы платить 150 тысяч рублей урологу-андрологу Владимир Жабриков © URA.RU Самой высокооплачиваемой вакансией в январе Свердловской области стала вакансия менеджера по продажам — ему готовы платить 200 тысяч рублей. На втором месте уролог, на третьем — токарь-расточник, рассказали URA.RU авторы исследования SuperJob. «В Екатеринбурге в январе больше всего готовы платить менеджеру по продажам (200 тысяч рублей), на втором месте – вакансия врача уролога-андролога (от 150 тысяч). Успешный кандидат должен иметь профильное медицинское образование, действующий сертификат специалиста и навыки проведения амбулаторных урологических операций», — рассказали в компании. Сотрудник может рассчитывать на бесплатное повышение квалификации, а его родственники — на льготы при лечении, а также на бесплатное обследование. Иногородним специалистам предлагают помощь с переездом. На третьем месте — токарь-расточник (от 137 тысяч рублей). Ему предлагают проживание, а опыт работы должен быть не менее двух лет. Также в рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий вошли ведущий менеджер по работе с клиентами (от 130 тысяч) и водитель категории E (до 135 тысяч). Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области количество вакансий с ежедневными выплатами за год выросло в 2,6 раза.

Самой высокооплачиваемой вакансией в январе Свердловской области стала вакансия менеджера по продажам — ему готовы платить 200 тысяч рублей. На втором месте уролог, на третьем — токарь-расточник, рассказали URA.RU авторы исследования SuperJob. «В Екатеринбурге в январе больше всего готовы платить менеджеру по продажам (200 тысяч рублей), на втором месте – вакансия врача уролога-андролога (от 150 тысяч). Успешный кандидат должен иметь профильное медицинское образование, действующий сертификат специалиста и навыки проведения амбулаторных урологических операций», — рассказали в компании. Сотрудник может рассчитывать на бесплатное повышение квалификации, а его родственники — на льготы при лечении, а также на бесплатное обследование. Иногородним специалистам предлагают помощь с переездом. На третьем месте — токарь-расточник (от 137 тысяч рублей). Ему предлагают проживание, а опыт работы должен быть не менее двух лет. Также в рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий вошли ведущий менеджер по работе с клиентами (от 130 тысяч) и водитель категории E (до 135 тысяч). Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области количество вакансий с ежедневными выплатами за год выросло в 2,6 раза.