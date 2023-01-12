Работодатели стали чаще предлагать свердловчанам ежедневные выплаты

13 января 2023 в 09:49 Размер текста - 17 +

Чаще всего ежедневные выплаты предлагают курьерам, кладовщикам и упаковащикам Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловской области количество вакансий с ежедневными выплатами за год выросло в 2,6 раза. Об этом URA.RU рассказали авторы исследования — компания Head Hunter. «В 2022 году в России было открыто более 30 тысяч вакансий, где в условиях работы прописана ежедневная оплата труда сотрудника. Это в два раза больше, чем в 2021 году. В Свердловской области было открыто около тысячи таких вакансий, что в 2,6 раза превышает показатели 2021 года», — рассказали в Head Hunter. Чаще всего ежедневные выплаты предлагают курьерам (72% от подобных вакансий), кладовщикам и упаковщикам (5%), водителям и промоутерам (4%), продавцам, администраторам, грузчикам, менеджерам по продажам и разнорабочим (по 1%). Ранее URA.RU сообщало о результатах другого исследования — в Свердловской области портфель микрозаймов потребителей вырос на 40%. Чаще всего свердловчане берут микрозаймы онлайн.

В Свердловской области количество вакансий с ежедневными выплатами за год выросло в 2,6 раза. Об этом URA.RU рассказали авторы исследования — компания Head Hunter. «В 2022 году в России было открыто более 30 тысяч вакансий, где в условиях работы прописана ежедневная оплата труда сотрудника. Это в два раза больше, чем в 2021 году. В Свердловской области было открыто около тысячи таких вакансий, что в 2,6 раза превышает показатели 2021 года», — рассказали в Head Hunter. Чаще всего ежедневные выплаты предлагают курьерам (72% от подобных вакансий), кладовщикам и упаковщикам (5%), водителям и промоутерам (4%), продавцам, администраторам, грузчикам, менеджерам по продажам и разнорабочим (по 1%). Ранее URA.RU сообщало о результатах другого исследования — в Свердловской области портфель микрозаймов потребителей вырос на 40%. Чаще всего свердловчане берут микрозаймы онлайн.