12 января 2023

Работодатели стали чаще предлагать свердловчанам ежедневные выплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Чаще всего ежедневные выплаты предлагают курьерам, кладовщикам и упаковащикам

В Свердловской области количество вакансий с ежедневными выплатами за год выросло в 2,6 раза. Об этом URA.RU рассказали авторы исследования — компания Head Hunter.

«В 2022 году в России было открыто более 30 тысяч вакансий, где в условиях работы прописана ежедневная оплата труда сотрудника. Это в два раза больше, чем в 2021 году. В Свердловской области было открыто около тысячи таких вакансий, что в 2,6 раза превышает показатели 2021 года», — рассказали в Head Hunter.

Чаще всего ежедневные выплаты предлагают курьерам (72% от подобных вакансий), кладовщикам и упаковщикам (5%), водителям и промоутерам (4%), продавцам, администраторам, грузчикам, менеджерам по продажам и разнорабочим (по 1%). 

Ранее URA.RU сообщало о результатах другого исследования — в Свердловской области портфель микрозаймов потребителей вырос на 40%. Чаще всего свердловчане берут микрозаймы онлайн.

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В Свердловской области количество вакансий с ежедневными выплатами за год выросло в 2,6 раза. Об этом URA.RU рассказали авторы исследования — компания Head Hunter. «В 2022 году в России было открыто более 30 тысяч вакансий, где в условиях работы прописана ежедневная оплата труда сотрудника. Это в два раза больше, чем в 2021 году. В Свердловской области было открыто около тысячи таких вакансий, что в 2,6 раза превышает показатели 2021 года», — рассказали в Head Hunter. Чаще всего ежедневные выплаты предлагают курьерам (72% от подобных вакансий), кладовщикам и упаковщикам (5%), водителям и промоутерам (4%), продавцам, администраторам, грузчикам, менеджерам по продажам и разнорабочим (по 1%).  Ранее URA.RU сообщало о результатах другого исследования — в Свердловской области портфель микрозаймов потребителей вырос на 40%. Чаще всего свердловчане берут микрозаймы онлайн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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