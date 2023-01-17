Рогов рассказал о резкой смене тактики ВСУ в Запорожье

Украинская армия резко изменила планы по наступлению, теперь она готовится к обороне в Запорожской области. Об этом сообщил председатель местного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Украинская сторона… готовится к обороне, срочно возводит укрепрайоны, строит фортификационные сооружения», — рассказал Рогов журналистам РИА Новости, отметив, что такого не было с весны прошлого года. Он также отметил, что ВСУ возводят несколько линий обороны.
Ранее Рогов рассказывал, что ВСУ отвели часть войск с запорожского участка фронта. Эти войска направили в район Соледара и Бахмута (Артемовска), передает RT. В Запорожье остались в основном элитные подразделения украинской армии и иностранные наемники.
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Украинская армия резко изменила планы по наступлению, теперь она готовится к обороне в Запорожской области. Об этом сообщил председатель местного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Украинская сторона… готовится к обороне, срочно возводит укрепрайоны, строит фортификационные сооружения», — рассказал Рогов журналистам РИА Новости, отметив, что такого не было с весны прошлого года. Он также отметил, что ВСУ возводят несколько линий обороны. Ранее Рогов рассказывал, что ВСУ отвели часть войск с запорожского участка фронта. Эти войска направили в район Соледара и Бахмута (Артемовска), передает RT. В Запорожье остались в основном элитные подразделения украинской армии и иностранные наемники.