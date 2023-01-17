Рогов рассказал о резкой смене тактики ВСУ в Запорожье

Рогов: в Запорожской области ВСУ готовятся к обороне
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НАТО. Москва, нато, военный, nato, солдат
ВСУ готовятся к обороне на запорожском направлении Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинская армия резко изменила планы по наступлению, теперь она готовится к обороне в Запорожской области. Об этом сообщил председатель местного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Украинская сторона… готовится к обороне, срочно возводит укрепрайоны, строит фортификационные сооружения», — рассказал Рогов журналистам РИА Новости, отметив, что такого не было с весны прошлого года. Он также отметил, что ВСУ возводят несколько линий обороны.

Ранее Рогов рассказывал, что ВСУ отвели часть войск с запорожского участка фронта. Эти войска направили в район Соледара и Бахмута (Артемовска), передает RT. В Запорожье остались в основном элитные подразделения украинской армии и иностранные наемники.

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Украинская армия резко изменила планы по наступлению, теперь она готовится к обороне в Запорожской области. Об этом сообщил председатель местного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Украинская сторона… готовится к обороне, срочно возводит укрепрайоны, строит фортификационные сооружения», — рассказал Рогов журналистам РИА Новости, отметив, что такого не было с весны прошлого года. Он также отметил, что ВСУ возводят несколько линий обороны. Ранее Рогов рассказывал, что ВСУ отвели часть войск с запорожского участка фронта. Эти войска направили в район Соледара и Бахмута (Артемовска), передает RT. В Запорожье остались в основном элитные подразделения украинской армии и иностранные наемники.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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