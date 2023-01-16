В Екатеринбурге выбрали самых богатых и успешных рестораторов города

17 января 2023 в 10:47 Размер текста - 17 +

Больше всего в 2021 году заработал ресторатор Флеганов Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге составили топ-10 рестораторов, заработавших больше всего в 2021 году. Лучших бизнесменов определяли с учетом данных из электронной торговой площадке KARTOTEKA.RU, отзывам о заведениях, среднему чеку и присутствии в медиапространстве. «Владелец ресторанного холдинга Resta management Олег Флеганов. Сейчас холдинг, судя по информации на сайте, управляет 12 заведениями. Все они расположены в Екатеринбурге. Это Momo, James, Pan Smetan, „Троекуровъ“, „Стейк-Хаус“, Rosy Jane, „Хмели Сунели“, „Паштет“, Gavi, Si!, Cafe36, Forest», — сообщает издание «Бизнес Журнал. Урал». По информации составителей рейтинга, команда Флеганова успешнее всех отработала 2021 год и получила со всех проектов 652,5 млн рублей. На втором месте расположились рестораторы Валентин и Лили Кузякины, а также их соинвестор Сергей Ременник. Бизнесмены владеют такими заведениями, как гастро-паб «Гастроли», рестораны «Сойка», «Гады» и сеть кофеен Engels. Совокупная выручка проектов в 2021 году составила около 354 млн рублей. Замыкает тройку лучших рестораторов Кирилл Шлаен и Ольга Лефтерогло, которые занимаются такими проектами, как Sekta Organic Wine Bar, рестораны «Шави Ломи», «Большой грузинский», Ovo Izakaya, Grand Buffet и Double Grill & Bar. Все следующие места по убывания были распределены следующим образом: Игорь Ташкинов (владелец ресторанов «Жадина Говядина» и «Море Мясо»), Виктор Новиков (среди его популярных проектов — «Горожане», Culta Bistronomic и Muru), Евгения Левандовская («Мистер Чанг», «Легенды юга», «Пряности» и «Гости»), Анна Манерова — владелица ресторана Castor`ka, Ольга и Иван Зайченко (в Екатеринбурге прославились благодаря «Ирландскому дворику», «Конкисте» и «Куршевелю 1850»), Евгений Непомилуев (Онегин) — создатель «РЫБАLOVE», «Счастье» и сети Plov Project, а также Руслан Мухаметшин, который возглавляет сеть Good Community, куда входят ресторан The BARBARA, BREADWAY и Tribu. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге составили топ-10 рестораторов, заработавших больше всего в 2021 году. Лучших бизнесменов определяли с учетом данных из электронной торговой площадке KARTOTEKA.RU, отзывам о заведениях, среднему чеку и присутствии в медиапространстве. «Владелец ресторанного холдинга Resta management Олег Флеганов. Сейчас холдинг, судя по информации на сайте, управляет 12 заведениями. Все они расположены в Екатеринбурге. Это Momo, James, Pan Smetan, „Троекуровъ“, „Стейк-Хаус“, Rosy Jane, „Хмели Сунели“, „Паштет“, Gavi, Si!, Cafe36, Forest», — сообщает издание «Бизнес Журнал. Урал». По информации составителей рейтинга, команда Флеганова успешнее всех отработала 2021 год и получила со всех проектов 652,5 млн рублей. На втором месте расположились рестораторы Валентин и Лили Кузякины, а также их соинвестор Сергей Ременник. Бизнесмены владеют такими заведениями, как гастро-паб «Гастроли», рестораны «Сойка», «Гады» и сеть кофеен Engels. Совокупная выручка проектов в 2021 году составила около 354 млн рублей. Замыкает тройку лучших рестораторов Кирилл Шлаен и Ольга Лефтерогло, которые занимаются такими проектами, как Sekta Organic Wine Bar, рестораны «Шави Ломи», «Большой грузинский», Ovo Izakaya, Grand Buffet и Double Grill & Bar. Все следующие места по убывания были распределены следующим образом: Игорь Ташкинов (владелец ресторанов «Жадина Говядина» и «Море Мясо»), Виктор Новиков (среди его популярных проектов — «Горожане», Culta Bistronomic и Muru), Евгения Левандовская («Мистер Чанг», «Легенды юга», «Пряности» и «Гости»), Анна Манерова — владелица ресторана Castor`ka, Ольга и Иван Зайченко (в Екатеринбурге прославились благодаря «Ирландскому дворику», «Конкисте» и «Куршевелю 1850»), Евгений Непомилуев (Онегин) — создатель «РЫБАLOVE», «Счастье» и сети Plov Project, а также Руслан Мухаметшин, который возглавляет сеть Good Community, куда входят ресторан The BARBARA, BREADWAY и Tribu.