Проживающим в Заозерном курганцам, из-за многочисленных жалоб на автобусы и предстоящего ремонта Чеховского моста, в качестве альтернативы предложили пересесть на электрички. Расписание следования электричек опубликовано в группе «Курганский транспорт» «ВКонтакте».
«Для жителей Заозерного, попавшего в транспортную блокаду после отмены маршрута 330 и планируемого закрытия на реконструкцию Чеховского путепровода, мы подготовили и публикуем расписание электричек», — говорится в сообщении в группе «Курганский транспорт». На скрине расписания поездов указана стоимость проезда — 20 рублей 30 копеек, что меньше стоимости проезда в городских автобусах.
скрин: группа «Курганский транспорт», соцсеть «ВКонтакте»
На сайте «Свердловской пригородной компании» можно уточнить расписание поездов
скрин: svrpk.ru
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Проживающим в Заозерном курганцам, из-за многочисленных жалоб на автобусы и предстоящего ремонта Чеховского моста, в качестве альтернативы предложили пересесть на электрички. Расписание следования электричек опубликовано в группе «Курганский транспорт» «ВКонтакте». «Для жителей Заозерного, попавшего в транспортную блокаду после отмены маршрута 330 и планируемого закрытия на реконструкцию Чеховского путепровода, мы подготовили и публикуем расписание электричек», — говорится в сообщении в группе «Курганский транспорт». На скрине расписания поездов указана стоимость проезда — 20 рублей 30 копеек, что меньше стоимости проезда в городских автобусах. Ранее URA.RU писало, что сотни курганцев жалуются на график движения автобусов после транспортной реформы. В Кургане с 18 января появились 12 новых автобусных маршрутов. При этом некоторые старые маршруты продолжают действовать. Также в рамках реформы перевозчики, которые отвечают за новые маршруты в Кургане, планируют купить новые автобусы, в том числе из Китая.