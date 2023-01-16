16 января 2023

Из-за проблем с транспортом курганцам предложили пересесть на электрички. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Электропоезд «Ласточка». Курган, чемоданы, электричка, электропоезд, чемодан, ласточка, пассажиры, отток населения
Курганцам предложили вспомнить про электрички Фото:

Проживающим в Заозерном курганцам, из-за многочисленных жалоб на автобусы и предстоящего ремонта Чеховского моста, в качестве альтернативы предложили пересесть на электрички. Расписание следования электричек опубликовано в группе «Курганский транспорт» «ВКонтакте».

«Для жителей Заозерного, попавшего в транспортную блокаду после отмены маршрута 330 и планируемого закрытия на реконструкцию Чеховского путепровода, мы подготовили и публикуем расписание электричек», — говорится в сообщении в группе «Курганский транспорт». На скрине расписания поездов указана стоимость проезда — 20 рублей 30 копеек, что меньше стоимости проезда в городских автобусах.

Ранее URA.RU писало, что сотни курганцев жалуются на график движения автобусов после транспортной реформы. В Кургане с 18 января появились 12 новых автобусных маршрутов. При этом некоторые старые маршруты продолжают действовать. Также в рамках реформы перевозчики, которые отвечают за новые маршруты в Кургане, планируют купить новые автобусы, в том числе из Китая.

На сайте «Свердловской пригородной компании» можно уточнить расписание поездов

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Проживающим в Заозерном курганцам, из-за многочисленных жалоб на автобусы и предстоящего ремонта Чеховского моста, в качестве альтернативы предложили пересесть на электрички. Расписание следования электричек опубликовано в группе «Курганский транспорт» «ВКонтакте». «Для жителей Заозерного, попавшего в транспортную блокаду после отмены маршрута 330 и планируемого закрытия на реконструкцию Чеховского путепровода, мы подготовили и публикуем расписание электричек», — говорится в сообщении в группе «Курганский транспорт». На скрине расписания поездов указана стоимость проезда — 20 рублей 30 копеек, что меньше стоимости проезда в городских автобусах. Ранее URA.RU писало, что сотни курганцев жалуются на график движения автобусов после транспортной реформы. В Кургане с 18 января появились 12 новых автобусных маршрутов. При этом некоторые старые маршруты продолжают действовать. Также в рамках реформы перевозчики, которые отвечают за новые маршруты в Кургане, планируют купить новые автобусы, в том числе из Китая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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