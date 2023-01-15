Для транспортной реформы в Кургане запускают 12 новых автобусных маршрутов. Список

16 января 2023 в 11:08 Размер текста - 17 +

Ранее за новые маршруты не захотел отвечать перевозчик, победивший в конкурсе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане В Кургане с 18 января планируется запустить 12 новых автобусных маршрутов. Данная информация размещена на портале госзакупок. В конце декабря перевозчик, выигравший конкурс, связанный с этими маршрутами, уклонился от подписания контракта. «Сроки выполнения работ: с 18.01.2023 г. по 31.12.2027 г. <…> Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств», — указано в проектах контрактов, размещенных на портале. Контракты заключили на обслуживание следующих маршрутов: № 14 «Центральный рынок — ст. Утяк»;

№ 50 «ул. Гайдара — ОАО «Синтез»;

№ 51 «Бульвар Солнечный — пос. Левашово»;

№ 54 «7 микрорайон — ул. Криволапова»;

№ 57 «1 микрорайон — ул. Криволапова»;

№ 58 «1 микрорайон — Бульвар Солнечный»;

№ 63 «ул. Лескова — Вокзал»;

№ 70 «ул. 9 Мая — Курганская областная ДКБ им. Красного Креста — бульвар Солнечный»;

№ 74 «ОАО «Синтез» — 1 микрорайон»;

№ 76 «1 микрорайон — пос. ТЭЦ»;

№ 95 «пос. Вороновка — ул. Лескова»;

№ 97 «1 микрорайон — Швейная фирма». Планировалось, что в рамках транспортной реформы в начале января в Кургане введут 40 маршрутов, которые постепенно заменят 51 старый. Однако компания «Кургантранссервис», победившая в конкурсах на маршруты, уклонилась от подписания контракта. Из-за этого позже контракт подписали с ООО «Транссервис», занявшей второе место. При этом перевозчики из-за проблем с графиками движения пока не могут заменить некоторые свои старые маршруты на новые.

В Кургане с 18 января планируется запустить 12 новых автобусных маршрутов. Данная информация размещена на портале госзакупок. В конце декабря перевозчик, выигравший конкурс, связанный с этими маршрутами, уклонился от подписания контракта. «Сроки выполнения работ: с 18.01.2023 г. по 31.12.2027 г. <…> Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств», — указано в проектах контрактов, размещенных на портале. Контракты заключили на обслуживание следующих маршрутов: Планировалось, что в рамках транспортной реформы в начале января в Кургане введут 40 маршрутов, которые постепенно заменят 51 старый. Однако компания «Кургантранссервис», победившая в конкурсах на маршруты, уклонилась от подписания контракта. Из-за этого позже контракт подписали с ООО «Транссервис», занявшей второе место. При этом перевозчики из-за проблем с графиками движения пока не могут заменить некоторые свои старые маршруты на новые.