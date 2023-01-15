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Для транспортной реформы в Кургане запускают 12 новых автобусных маршрутов. Список

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Город. Курган, пазик, автобус, паз
Ранее за новые маршруты не захотел отвечать перевозчик, победивший в конкурсе Фото:
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Передел транспортного рынка в Кургане

В Кургане с 18 января планируется запустить 12 новых автобусных маршрутов. Данная информация размещена на портале госзакупок. В конце декабря перевозчик, выигравший конкурс, связанный с этими маршрутами, уклонился от подписания контракта.

«Сроки выполнения работ: с 18.01.2023 г. по 31.12.2027 г. <…> Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств», — указано в проектах контрактов, размещенных на портале.

Контракты заключили на обслуживание следующих маршрутов:

  • № 14 «Центральный рынок — ст. Утяк»;
  • № 50 «ул. Гайдара — ОАО «Синтез»;
  • № 51 «Бульвар Солнечный — пос. Левашово»;
  • № 54 «7 микрорайон — ул. Криволапова»;
  • № 57 «1 микрорайон — ул. Криволапова»;
  • № 58 «1 микрорайон — Бульвар Солнечный»;
  • № 63 «ул. Лескова — Вокзал»;
  • № 70 «ул. 9 Мая — Курганская областная ДКБ им. Красного Креста — бульвар Солнечный»;
  • № 74 «ОАО «Синтез» — 1 микрорайон»;
  • № 76 «1 микрорайон — пос. ТЭЦ»;
  • № 95 «пос. Вороновка — ул. Лескова»;
  • № 97 «1 микрорайон — Швейная фирма».

Планировалось, что в рамках транспортной реформы в начале января в Кургане введут 40 маршрутов, которые постепенно заменят 51 старый. Однако компания «Кургантранссервис», победившая в конкурсах на маршруты, уклонилась от подписания контракта. Из-за этого позже контракт подписали с ООО «Транссервис», занявшей второе место. При этом перевозчики из-за проблем с графиками движения пока не могут заменить некоторые свои старые маршруты на новые.

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В Кургане с 18 января планируется запустить 12 новых автобусных маршрутов. Данная информация размещена на портале госзакупок. В конце декабря перевозчик, выигравший конкурс, связанный с этими маршрутами, уклонился от подписания контракта. «Сроки выполнения работ: с 18.01.2023 г. по 31.12.2027 г. <…> Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств», — указано в проектах контрактов, размещенных на портале. Контракты заключили на обслуживание следующих маршрутов: Планировалось, что в рамках транспортной реформы в начале января в Кургане введут 40 маршрутов, которые постепенно заменят 51 старый. Однако компания «Кургантранссервис», победившая в конкурсах на маршруты, уклонилась от подписания контракта. Из-за этого позже контракт подписали с ООО «Транссервис», занявшей второе место. При этом перевозчики из-за проблем с графиками движения пока не могут заменить некоторые свои старые маршруты на новые.
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