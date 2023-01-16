Курганские перевозчики хотят купить китайские автобусы для транспортной реформы

Перевозчики, которые отвечают за новые маршруты в Кургане, планируют, в том числе, купить новые автобусы из Китая. Об этом URA.RU сообщил председатель Союза транспортных организаций Курганской области Игорь Кимаковский.
«Сейчас решается вопрос с поставщиками. В основном рассматриваются две марки: Vector Next и китайская Yutong. Общение идет непосредственно с заводом. Эти китайские автобусы уже ездят и в Екатеринбурге, и в Тюмени, и в Челябинске», — рассказал Кимаковский.
По его словам, китайские автобусы дороже российских, но комфортнее и, судя по отзывам, качественнее. Из больших автобусов перевозчики рассматривают возможность покупки как КАВЗов, так и китайских. При этом большие по цене примерно одинаковы. Риски покупки китайских автобусов связаны с тем, что запчасти производятся не в России, и с тем, что у местных перевозчиков нет опыта обслуживания этого транспорта. Количество купленных китайских автобусов, в том числе, будет зависеть от того, сколько транспорта для местных перевозчиков смогут выпустить на российских заводах.
Ранее стало известно, что перевозчики ждут, когда Павловский автобусный завод выйдет с каникул, чтобы купить новый транспорт. Руководитель городского транспортного управления Павла Коваленко утверждал, что в Кургане до конца года планируют заменить около трети автобусов на новых маршрутах.
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Перевозчики, которые отвечают за новые маршруты в Кургане, планируют, в том числе, купить новые автобусы из Китая. Об этом URA.RU сообщил председатель Союза транспортных организаций Курганской области Игорь Кимаковский. «Сейчас решается вопрос с поставщиками. В основном рассматриваются две марки: Vector Next и китайская Yutong. Общение идет непосредственно с заводом. Эти китайские автобусы уже ездят и в Екатеринбурге, и в Тюмени, и в Челябинске», — рассказал Кимаковский. По его словам, китайские автобусы дороже российских, но комфортнее и, судя по отзывам, качественнее. Из больших автобусов перевозчики рассматривают возможность покупки как КАВЗов, так и китайских. При этом большие по цене примерно одинаковы. Риски покупки китайских автобусов связаны с тем, что запчасти производятся не в России, и с тем, что у местных перевозчиков нет опыта обслуживания этого транспорта. Количество купленных китайских автобусов, в том числе, будет зависеть от того, сколько транспорта для местных перевозчиков смогут выпустить на российских заводах. Ранее стало известно, что перевозчики ждут, когда Павловский автобусный завод выйдет с каникул, чтобы купить новый транспорт. Руководитель городского транспортного управления Павла Коваленко утверждал, что в Кургане до конца года планируют заменить около трети автобусов на новых маршрутах.