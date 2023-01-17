Из свердловских аптек пропал знаменитый европейский препарат

Свердловчане не могут купить в аптеках препарат «Саксенда»

В аптеках Свердловской области нет препарата «Саксенда» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Один из самых востребованных препаратов для инсулинорезистентных пациентов исчез с аптечных полок в Свердловской области. Речь идет о препарате «Саксенда». Об этом рассказали читатели URA.RU. Препарат «Саксенда» показан в качестве дополнения к низкокалорийной диете.

«„Саксенда“ — достаточно эффективный гипогликемический препарат. В свердловских аптеках его уже не купить. Пациенты, которые его использовали на протяжении нескольких лет, теперь вынуждены искать замену», — делятся собеседники агентства.

В телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU фармацевт из Екатеринбурга Ирина заявила, что пациентам, которые принимали «Саксенду» врачи найдут корректную замену. «Самое главное — не поддаваться панике. На фармрынке региона представлено достаточное количество препаратов с похожим действием. Важно вовремя обратиться к врачу. Именно медик подберет правильную терапию», — отметила она. Препарат «Саксенда» показан в качестве дополнения к низкокалорийной диете и усиленной физической нагрузке для длительного применения с целью коррекции массы тела у взрослых пациентов с ИМТ (индекса массы тела).

Ранее URA.RU писало, что ряд медикаментов исчезли из свердловских аптек. Например, не стало таких препаратов, как «Фенюльс», «Гикамтин», «Деринат», «Флуимуцил», «Золофт», «Солу-Кортеф», «Оземпик», «Кортинефф».