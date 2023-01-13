Из свердловских аптек пропал популярный индийский препарат

Свердловчане не могут купить в аптеках препарат «Фенюльс»

В аптеках Свердловской области нет препарата «Фенюльс» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Один из самых востребованных препаратов для пациентов с железодефицитом практически исчез с аптечных полок в Свердловской области. Речь идет о препарате «Фенюльс». Об этом рассказали читатели URA.RU. Препарат производится в Индии. Его применяют при хронической кровопотере, алиментарной недостаточности железа, повышенной потребности в железе.

«„Фенюльс“ — очень важный препарат, когда речь идет о людях с хронической недостаточностью железа. В свердловских аптеках его купить просто невозможно. Многим женщинам его выписывали во время беременности», — делятся собеседники агентства.

В телефонном разговоре с журналистом URA.RU фармацевт из Екатеринбурга Ирина заявила, что пациентам, которые принимали «Фенюльс», не стоит паниковать, так как у него есть качественные аналоги. «Самое главное — не паниковать. На сегодняшний день на фармрынке страны представлено достаточное количество препаратов железа. Нужно всего лишь обратиться за консультацией к своему врачу», — отметила она.

Препарат «Фенюльс» применяют при лечении и профилактике скрытого дефицита железа на фоне обильных и/или длительных менструаций, беременности, лактации, а также при гиповитаминозах группы В. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональный Росздравнадзор. В ведомство направлен официальный запрос. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что некоторые медикаменты перестали продаваться в аптеках Свердловской области. В аптеках не осталось таких препаратов, как « Золофт», «Гикамтин», «Деринат», «Флуимуцил», «Солу-Кортеф», «Оземпик», «Кортинефф». Такая проблема возникла из-за санкций, которые ввели против России страны коллективного Запада.