Из свердловских аптек пропал популярный индийский препарат

Один из самых востребованных препаратов для пациентов с железодефицитом практически исчез с аптечных полок в Свердловской области. Речь идет о препарате «Фенюльс». Об этом рассказали читатели URA.RU. Препарат производится в Индии. Его применяют при хронической кровопотере, алиментарной недостаточности железа, повышенной потребности в железе.
«„Фенюльс“ — очень важный препарат, когда речь идет о людях с хронической недостаточностью железа. В свердловских аптеках его купить просто невозможно. Многим женщинам его выписывали во время беременности», — делятся собеседники агентства.
В телефонном разговоре с журналистом URA.RU фармацевт из Екатеринбурга Ирина заявила, что пациентам, которые принимали «Фенюльс», не стоит паниковать, так как у него есть качественные аналоги. «Самое главное — не паниковать. На сегодняшний день на фармрынке страны представлено достаточное количество препаратов железа. Нужно всего лишь обратиться за консультацией к своему врачу», — отметила она.
Препарат «Фенюльс» применяют при лечении и профилактике скрытого дефицита железа на фоне обильных и/или длительных менструаций, беременности, лактации, а также при гиповитаминозах группы В. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональный Росздравнадзор. В ведомство направлен официальный запрос. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU сообщало, что некоторые медикаменты перестали продаваться в аптеках Свердловской области. В аптеках не осталось таких препаратов, как «Золофт», «Гикамтин», «Деринат», «Флуимуцил», «Солу-Кортеф», «Оземпик», «Кортинефф». Такая проблема возникла из-за санкций, которые ввели против России страны коллективного Запада.
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Один из самых востребованных препаратов для пациентов с железодефицитом практически исчез с аптечных полок в Свердловской области. Речь идет о препарате «Фенюльс». Об этом рассказали читатели URA.RU. Препарат производится в Индии. Его применяют при хронической кровопотере, алиментарной недостаточности железа, повышенной потребности в железе. «„Фенюльс“ — очень важный препарат, когда речь идет о людях с хронической недостаточностью железа. В свердловских аптеках его купить просто невозможно. Многим женщинам его выписывали во время беременности», — делятся собеседники агентства. В телефонном разговоре с журналистом URA.RU фармацевт из Екатеринбурга Ирина заявила, что пациентам, которые принимали «Фенюльс», не стоит паниковать, так как у него есть качественные аналоги. «Самое главное — не паниковать. На сегодняшний день на фармрынке страны представлено достаточное количество препаратов железа. Нужно всего лишь обратиться за консультацией к своему врачу», — отметила она. Препарат «Фенюльс» применяют при лечении и профилактике скрытого дефицита железа на фоне обильных и/или длительных менструаций, беременности, лактации, а также при гиповитаминозах группы В. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональный Росздравнадзор. В ведомство направлен официальный запрос. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что некоторые медикаменты перестали продаваться в аптеках Свердловской области. В аптеках не осталось таких препаратов, как « Золофт», «Гикамтин», «Деринат», «Флуимуцил», «Солу-Кортеф», «Оземпик», «Кортинефф». Такая проблема возникла из-за санкций, которые ввели против России страны коллективного Запада.