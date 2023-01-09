Из свердловских аптек пропал популярный датский препарат

Из свердловских аптек пропал «Оземпик»

В аптеках Свердловской области нет препарата «Оземпик» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Один из самых востребованных препаратов для пациентов с сахарным диабетом «Оземпик» стал в дефиците в свердловских аптеках. Об этом рассказали читатели URA.RU. Его принимают в качестве дополнения к стандартному лечению сердечно-сосудистых заболеваний при диабете 2 типа. Препарат производится в Дании.

«„Оземпик“ очень важный препарат, когда речь идет о людях с диагнозом диабет. В аптеках региона его купить стало невозможно. Сейчас все, у кого запасы на исходе, нервно ищут аналоги», — делятся читатели агентства.

В телефонном разговоре с журналистом URA.RU фармацевт из Екатеринбурга Ирина заявила, что пациентам с диабетом не стоит паниковать, ведь у данного препарата есть качественный аналог. «Данный препарат есть не во всех аптеках. Можно сказать, что его практически нет. Но я уверена, что не стоит паниковать, так как у „Оземпика“ есть аналог с таким же действующим веществом. Пациенту с диабетом все лишь нужно обратиться в своему лечащему врачу, который и подберет необходимую дозировку», — отметила она.

Препарат «Оземпик» показан для применения у взрослых пациентов с сахарным диабетом 2 типа на фоне диеты и физических упражнений для улучшения гликемического контроля в качестве:

• Монотерапии;

• Комбинированной терапии с другими пероральными гипогликемическими препаратами (ПГГП) — метформином, метформином и производным сульфонилмочевины, метформином и/или тиазолидиндионом, у пациентов, не достигших адекватного гликемического контроля при проведении предшествующей терапии;

• Комбинированной терапии с инсулином у пациентов, не достигших адекватного гликемического контроля на терапии препаратом «Оземпик» и метформином.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональный Росздравнадзор. В ведомство направлен запрос. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее агентство сообщало, что ряд препаратов пропали из свердловских аптек. Из-за санкций были нарушены логистические цепочки. Например, в аптеках возник дефицит лекарственных препаратов с леводопой. Их назначают людям с болезнью Паркинсона. Также в аптеках не оказалось следующих препаратов: «Золофт», «Гикамтин», «Деринат», «Флуимуцил», «Солу-Кортеф», и других.