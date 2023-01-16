Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 17 января посетил микрорайон «Твоя Привилегия» в Сосновском районе и торжественно открыл новую ИТ-школу, где учеников на входе встречает не вахтер, а сканер по распознаванию лиц системы Face ID. Новое образовательное учреждение рассчитано на 1100 учеников, передает корреспондент URA.RU.
«Новая современная школа получила высокие оценки от педагогов и родителей. И это не просто школа, а образовательный центр. Эти пространства будут работать и в неурочное время. На этих площадках будут проводиться спортивные и творческие мероприятия для всех жителей микрорайона», — заявил Текслер.
Школа построена по нетиповому проекту и оборудована современными техническими гаджетами. Чтобы попасть в школу через турникет, ребенок должен пройти систему распознавания Face ID или приложить к считывающему устройству специальный браслет.
В самих классах установлены интерактивные доски, а для класса информатики куплены VR-шлемы. Учебные кабинеты во второй половине дня трансформируются в зоны коворкинга и нетворкинга и превращаются в научные центры.
Каждый класс имеет свой отдельный вход. Кабинеты химии, физики, биологии оборудованы собственными лабораториями. Также в школе предусмотрены актовый зал, два спортивных зала и медицинский кабинет.
Текслер отметил, что новая школа — это долгожданный объект для всех жителей. Микрорайон активно развивается, и социальной инфраструктуры в нем не хватало.
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 17 января посетил микрорайон «Твоя Привилегия» в Сосновском районе и торжественно открыл новую ИТ-школу, где учеников на входе встречает не вахтер, а сканер по распознаванию лиц системы Face ID. Новое образовательное учреждение рассчитано на 1100 учеников, передает корреспондент URA.RU. «Новая современная школа получила высокие оценки от педагогов и родителей. И это не просто школа, а образовательный центр. Эти пространства будут работать и в неурочное время. На этих площадках будут проводиться спортивные и творческие мероприятия для всех жителей микрорайона», — заявил Текслер. Школа построена по нетиповому проекту и оборудована современными техническими гаджетами. Чтобы попасть в школу через турникет, ребенок должен пройти систему распознавания Face ID или приложить к считывающему устройству специальный браслет. В самих классах установлены интерактивные доски, а для класса информатики куплены VR-шлемы. Учебные кабинеты во второй половине дня трансформируются в зоны коворкинга и нетворкинга и превращаются в научные центры. Каждый класс имеет свой отдельный вход. Кабинеты химии, физики, биологии оборудованы собственными лабораториями. Также в школе предусмотрены актовый зал, два спортивных зала и медицинский кабинет. Текслер отметил, что новая школа — это долгожданный объект для всех жителей. Микрорайон активно развивается, и социальной инфраструктуры в нем не хватало.