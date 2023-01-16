Новую ИТ-школу открыли в микрорайоне «Твоя Привилегия» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 17 января посетил микрорайон «Твоя Привилегия» в Сосновском районе и торжественно открыл новую ИТ-школу, где учеников на входе встречает не вахтер, а сканер по распознаванию лиц системы Face ID. Новое образовательное учреждение рассчитано на 1100 учеников, передает корреспондент URA.RU.

«Новая современная школа получила высокие оценки от педагогов и родителей. И это не просто школа, а образовательный центр. Эти пространства будут работать и в неурочное время. На этих площадках будут проводиться спортивные и творческие мероприятия для всех жителей микрорайона», — заявил Текслер.

Школа построена по нетиповому проекту и оборудована современными техническими гаджетами. Чтобы попасть в школу через турникет, ребенок должен пройти систему распознавания Face ID или приложить к считывающему устройству специальный браслет.

В самих классах установлены интерактивные доски, а для класса информатики куплены VR-шлемы. Учебные кабинеты во второй половине дня трансформируются в зоны коворкинга и нетворкинга и превращаются в научные центры.

Каждый класс имеет свой отдельный вход. Кабинеты химии, физики, биологии оборудованы собственными лабораториями. Также в школе предусмотрены актовый зал, два спортивных зала и медицинский кабинет.

Текслер отметил, что новая школа — это долгожданный объект для всех жителей. Микрорайон активно развивается, и социальной инфраструктуры в нем не хватало.

Школа оснащена по последнему слову техники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ученики будут осваивать 3D-технологии с помощью VR-шлемов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В кабинетах установлены интерактивные доски Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По вечерам пространство школы будет использоваться для научных и творческих занятий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU