16 января 2023

Челябинские единороссы начали обновление кадров

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XV заседание Законодательного собрания Пермского края. Пермь, фракция единая россия, пленарное заседание заксобрания пермского края
Заседание кадровой комиссии ЕР состоялось в Челябинске 17 января Фото:

Единороссы утвердили кандидатов на муниципальные должности и на пост местного отделения партии в Златоусте, четвертом по величине городе Челябинской области. Соответствующие решения приняла 17 января кадровая комиссия, сообщили URA.RU в региональном отделении ЕР.

«В качестве исполнительного секретаря Златоустовского отделения ЕР рекомендована Анастасия Курчаева. В качестве кандидата на выборах главы Теренкульского сельского поселения в Красноармейском районе — Надежда Первунецких. Кроме того, принято решение о проведении праймериз в Новопрокровском сельском поселении», — сообщили URA.RU в исполкоме регионального отделения ЕР.

Там пояснили, что выигравший в сентябре выборы глава поселка Новопрокровский досрочно сложил полномочия. Праймериз по отбору кандидатов на его место будет проводиться «по четвертой модели» — то есть голосовать на них будут только члены «Единой России».

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Единороссы утвердили кандидатов на муниципальные должности и на пост местного отделения партии в Златоусте, четвертом по величине городе Челябинской области. Соответствующие решения приняла 17 января кадровая комиссия, сообщили URA.RU в региональном отделении ЕР. «В качестве исполнительного секретаря Златоустовского отделения ЕР рекомендована Анастасия Курчаева. В качестве кандидата на выборах главы Теренкульского сельского поселения в Красноармейском районе — Надежда Первунецких. Кроме того, принято решение о проведении праймериз в Новопрокровском сельском поселении», — сообщили URA.RU в исполкоме регионального отделения ЕР. Там пояснили, что выигравший в сентябре выборы глава поселка Новопрокровский досрочно сложил полномочия. Праймериз по отбору кандидатов на его место будет проводиться «по четвертой модели» — то есть голосовать на них будут только члены «Единой России».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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