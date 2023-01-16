Челябинские единороссы начали обновление кадров

Заседание кадровой комиссии ЕР состоялось в Челябинске 17 января Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Единороссы утвердили кандидатов на муниципальные должности и на пост местного отделения партии в Златоусте, четвертом по величине городе Челябинской области. Соответствующие решения приняла 17 января кадровая комиссия, сообщили URA.RU в региональном отделении ЕР.

«В качестве исполнительного секретаря Златоустовского отделения ЕР рекомендована Анастасия Курчаева. В качестве кандидата на выборах главы Теренкульского сельского поселения в Красноармейском районе — Надежда Первунецких. Кроме того, принято решение о проведении праймериз в Новопрокровском сельском поселении», — сообщили URA.RU в исполкоме регионального отделения ЕР.

Там пояснили, что выигравший в сентябре выборы глава поселка Новопрокровский досрочно сложил полномочия. Праймериз по отбору кандидатов на его место будет проводиться «по четвертой модели» — то есть голосовать на них будут только члены «Единой России».