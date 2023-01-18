Доктор наук Токарев: человек рискует заразиться тремя вирусами одновременно

18 января 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

Параллельно можно заразиться гриппом, ОРВИ и COVID-19, считает Сергей Токарев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Человек может заболеть гриппом, COVID-19 и ОРВИ одновременно. Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный профилактолог УрФО, врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Два и даже три вируса могут зацепить человека одномоментно. Это может быть грипп, коронавирус и другие возбудители ОРВИ. Это может быть и аденовирус, и респираторно-синцитиальный вирус. Ряд ученых выражают сомнение в том, что такое одномоментное инфицирование распространено, поскольку вирусы все-таки конкурируют друг с другом. Но в отношении гриппа и COVID-19 это точно может быть. Потому что, согласно последним данным, грипп способствует усилению экспрессии рецепторов ACE2. А они являются входными воротами для коронавируса. Благодаря этому S-белок коронавируса имеет больше шансов связаться с ACE2, и частота проникновения коронавируса во все типы клеток повышается», — объяснил Сергей Токарев. По словам доктора наук, такой микст-инфекции (заболевание, вызванное двумя и более видами вирусов или бактерий) могут быть подвержены люди с ослабленным иммунитетом и имеющие хронические заболевания. «Бывают случаи, когда микст-инфекция развивается на фоне относительного благополучия. Но чаще всего это происходит на фоне ослабленного иммунитета, сопутствующих хронических заболеваний, у пожилых людей. Возникает при некоторых видах терапии, когда люди получают иммуносупрессивное лечение: им назначают препараты, которые ослабляют иммунитет», — добавил Токарев. Собеседник агентства подчеркнул, что микст-инфекцию возможно выявить только лабораторным путем. «Мало того, что больному сложно поставить самому себе диагноз, но это непросто сделать и врачу. Установить, что пациент заразился несколькими инфекциями сразу, можно только после проведения лабораторных исследований. То есть это могут быть и антигенные экспресс-тесты, и ПЦР-тесты, и ИФА (иммуноферментный анализ), и секвенирование, когда мы можем точно определить даже штамм вируса, то есть исследовать генетический материал возбудителей заболеваний», — отметил он. Ранее иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил о вспышке сборной разных вирусов — гриппа, ОРВИ и COVID-19. Ожидается она в конце января и продлится весь февраль. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Человек может заболеть гриппом, COVID-19 и ОРВИ одновременно. Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный профилактолог УрФО, врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Два и даже три вируса могут зацепить человека одномоментно. Это может быть грипп, коронавирус и другие возбудители ОРВИ. Это может быть и аденовирус, и респираторно-синцитиальный вирус. Ряд ученых выражают сомнение в том, что такое одномоментное инфицирование распространено, поскольку вирусы все-таки конкурируют друг с другом. Но в отношении гриппа и COVID-19 это точно может быть. Потому что, согласно последним данным, грипп способствует усилению экспрессии рецепторов ACE2. А они являются входными воротами для коронавируса. Благодаря этому S-белок коронавируса имеет больше шансов связаться с ACE2, и частота проникновения коронавируса во все типы клеток повышается», — объяснил Сергей Токарев. По словам доктора наук, такой микст-инфекции (заболевание, вызванное двумя и более видами вирусов или бактерий) могут быть подвержены люди с ослабленным иммунитетом и имеющие хронические заболевания. «Бывают случаи, когда микст-инфекция развивается на фоне относительного благополучия. Но чаще всего это происходит на фоне ослабленного иммунитета, сопутствующих хронических заболеваний, у пожилых людей. Возникает при некоторых видах терапии, когда люди получают иммуносупрессивное лечение: им назначают препараты, которые ослабляют иммунитет», — добавил Токарев. Собеседник агентства подчеркнул, что микст-инфекцию возможно выявить только лабораторным путем. «Мало того, что больному сложно поставить самому себе диагноз, но это непросто сделать и врачу. Установить, что пациент заразился несколькими инфекциями сразу, можно только после проведения лабораторных исследований. То есть это могут быть и антигенные экспресс-тесты, и ПЦР-тесты, и ИФА (иммуноферментный анализ), и секвенирование, когда мы можем точно определить даже штамм вируса, то есть исследовать генетический материал возбудителей заболеваний», — отметил он. Ранее иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил о вспышке сборной разных вирусов — гриппа, ОРВИ и COVID-19. Ожидается она в конце января и продлится весь февраль.