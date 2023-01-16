Власти ХМАО потеряли позиции в рейтинге регионов по эффективности управления

ХМАО показал падение по основным показателям эффективности управленческой команды Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Власти ХМАО потеряли четыре позиции в рейтинге эффективности управления российскими регионами по итогам 2022 года. Соответствующее исследование опубликовало Агентство политических и экономических коммуникаций.

«Резко негативная динамика в рамках социального блока в 2022 году характеризует многие регионы. В их число попал и Ханты-Мансийский автономный округ», — отмечается в исследовании.

Так, согласно сводной таблице, Югра упала с 23 на 36 места в социальных показателях. В рейтинге финансово-экономического блока падение не такое заметное: с 13 на 14. В части политико-управленческого блока ХМАО показал снижение с 40 места до 44. И, как итог, округ переместился с 21 на 25 место среди всех регионов по эффективности управления.

Однако, аналитики отметили, что в ХМАО был заметен по росту объема безвозмездных поступлений в региональные бюджеты. Регион занял первое место по стране: за 2022 год объем поступлений увеличился в 2.5 раза. Кроме того, что стабильные позиции во второй десятке рейтинга по показателям финансово-экономического блока сохранил, в том числе и Ханты-Мансийский автономный округ.

Ранее URA.RU рассказывало, что, по данным «Медиалогии», губернатор Югры Наталья Комарова входила в 2022 году в топ-20 российских глав регионов по упоминаемости в социальных сетях. Она оказалась единственной из губернаторов в топе, входящих в состав тюменской «матрешки».