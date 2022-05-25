Комарова обошла соседей в федеральном рейтинге губернаторов

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Церемония подписания межрегиональных соглашений между субъектами Уральского федерального округа в резиденции полномочного представителя президента РФ в УрФО. Екатеринбург, моор александр, артюхов дмитрий, комарова наталья
Комарова единственная из глав регионов тюменской матрешки вошла в топ-20 по упоминаемости в соцсетях Фото:

Губернатор Югры Наталья Комарова вошла в топ-20 российских глав регионов по упоминаемости в социальных сетях по итогам апреля. Она оказалась единственной из глав регионов, входящих в состав тюменской «матрешки». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Медиалогия», которая и составляла этот рейтинг.

«Комарова Наталья Владимировна — ХМАО, 14,06 тысячи упоминаний в соцсетях за апрель», — указано в рейтинге. Этот показатель позволил ей попасть в топ-20 самых упоминаемых российских губернаторов в соцмедиа. Другие главы регионов, входящих в состав тюменской «матрешки», в итоговый рейтинг по итогам апреля не вошли.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Тюменской области Александр Моор оказался выше остальных коллег по северу УрФО по активности в социальных сетях в середине мая. Этот рейтинг составляет агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

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Губернатор Югры Наталья Комарова вошла в топ-20 российских глав регионов по упоминаемости в социальных сетях по итогам апреля. Она оказалась единственной из глав регионов, входящих в состав тюменской «матрешки». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Медиалогия», которая и составляла этот рейтинг. «Комарова Наталья Владимировна — ХМАО, 14,06 тысячи упоминаний в соцсетях за апрель», — указано в рейтинге. Этот показатель позволил ей попасть в топ-20 самых упоминаемых российских губернаторов в соцмедиа. Другие главы регионов, входящих в состав тюменской «матрешки», в итоговый рейтинг по итогам апреля не вошли. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Тюменской области Александр Моор оказался выше остальных коллег по северу УрФО по активности в социальных сетях в середине мая. Этот рейтинг составляет агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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