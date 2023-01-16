ЯНАО обогнал Москву по финансово-экономическим показателям

ЯНАО вновь занял первое место по финансово-экономическим показателям в рейтинге эффективности управления в субъектах Российской Федерации по итогам 2022 года. Такие данные приводятся на сайте агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).
«На первом месте в рамках финансово-экономического блока остался Ямало-Ненецкий АО, а на втором — Москва. Третье место заняла Тульская область, поднявшаяся с девятого на третье место», — говорится в сообщении.
Помимо этого данные АПЭК свидетельствуют о том, что ЯНАО переместился с пятой на четвертую позицию в политико-управленческом блоке. А также смог улучшить показатель в социальном блоке заняв 14 строчку, отыграв одно место по сравнению с результатами 2021 года. Таким образом ЯНАО сохранил третье место в общем рейтинге управленческой эффективности в субъектах РФ.
Также в информации указано, что на первом месте в рейтинге эффективности управления находится Москва, вторую позицию занимает Тюменская область. Худшим регионом по итогам 2022 года оказалась Хакасия.
Ранее URA.RU сообщало, что ЯНАО занял второе место в России по жесткости антиковидных мер. На первом оказалась Москва.
Тысячи ямальцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей».
ЯНАО вновь занял первое место по финансово-экономическим показателям в рейтинге эффективности управления в субъектах Российской Федерации по итогам 2022 года. Такие данные приводятся на сайте агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). «На первом месте в рамках финансово-экономического блока остался Ямало-Ненецкий АО, а на втором — Москва. Третье место заняла Тульская область, поднявшаяся с девятого на третье место», — говорится в сообщении. Помимо этого данные АПЭК свидетельствуют о том, что ЯНАО переместился с пятой на четвертую позицию в политико-управленческом блоке. А также смог улучшить показатель в социальном блоке заняв 14 строчку, отыграв одно место по сравнению с результатами 2021 года. Таким образом ЯНАО сохранил третье место в общем рейтинге управленческой эффективности в субъектах РФ. Также в информации указано, что на первом месте в рейтинге эффективности управления находится Москва, вторую позицию занимает Тюменская область. Худшим регионом по итогам 2022 года оказалась Хакасия. Ранее URA.RU сообщало, что ЯНАО занял второе место в России по жесткости антиковидных мер. На первом оказалась Москва.