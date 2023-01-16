ЯНАО обогнал Москву по финансово-экономическим показателям

ЯНАО занял первое место по финансово-экономическим показателям в рейтинге эффективности 2022 года Фото: Максим Егоров © URA.RU

ЯНАО вновь занял первое место по финансово-экономическим показателям в рейтинге эффективности управления в субъектах Российской Федерации по итогам 2022 года. Такие данные приводятся на сайте агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

«На первом месте в рамках финансово-экономического блока остался Ямало-Ненецкий АО, а на втором — Москва. Третье место заняла Тульская область, поднявшаяся с девятого на третье место», — говорится в сообщении.

Помимо этого данные АПЭК свидетельствуют о том, что ЯНАО переместился с пятой на четвертую позицию в политико-управленческом блоке. А также смог улучшить показатель в социальном блоке заняв 14 строчку, отыграв одно место по сравнению с результатами 2021 года. Таким образом ЯНАО сохранил третье место в общем рейтинге управленческой эффективности в субъектах РФ.

Также в информации указано, что на первом месте в рейтинге эффективности управления находится Москва, вторую позицию занимает Тюменская область. Худшим регионом по итогам 2022 года оказалась Хакасия.

Ранее URA.RU сообщало, что ЯНАО занял второе место в России по жесткости антиковидных мер. На первом оказалась Москва.