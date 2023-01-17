Десятки детей-сирот судятся с властями челябинского района за жилье

В иске фигурируют 26 пострадавших Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Чесменском районе (Челябинская область) 26 детей-сирот стали участниками процесса, инициированного прокурором против местной администрации. Ранее сироты получили непригодные для проживания квартиры, утепленные коробками из-под сока. Судебное заседание состоится в начале февраля.

«Судебное заседание состоится 6 февраля. Ответчиком высыпает администрация Чесменского района. Количество участников — 26 человек», — говорится в судебных документах районного суда.

В пресс-службе прокуратуры региона URA.RU заявили, что дело находится в ведомстве на еженедельном контроле. В исковом заявлении прокурор района требует обязать администрацию Чесменского района провести оценку соответствия жилых помещений в семи домах и признать их непригодными, аварийными или подлежащим сносу (реконструкции). Данные дома расположены по улице Южная, 30, 31, 32, улице Маяковского, 17, 19 и улице Павлова, 22, 22/1.

В прокуратуре добавили, что уголовное дело в отношении начальника районного управления экономики и недвижимости Марины Барановой направлено для рассмотрения в суд, заседание назначено на 1 февраля 2023 года. Чиновницу обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) при обеспечении жильем детей-сирот.

Ранее URA.RU сообщало, что детям-сиротам предоставили хлипкие постройки, в которых невозможно жить. Утепленные коробками из-под сока и строительным мусором, эти дома промерзают и рассыпаются на глазах.

Власти района теперь находятся в поле зрения силовиков. Сейчас администрации придется искать бюджет на покупку для детей-сирот нормального жилья. На звонок URA.RU глава Чесменского района Татьяна Жморщук не ответила.