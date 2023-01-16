Мэрия Нижневартовска объяснила причины обвала грунта возле дома, где взорвался газ

В Нижневартовске грунт у дома, где взорвался газ, размыло канализационными стоками

В мэрии Нижневартовска назвали причину обвала грунта возле Мира, 6а Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Власти Нижневартовска объяснили причины проседания почвы на Мира, 8а, где по соседству 4 декабря произошел взрыв газа. В пресс-службе мэрии корреспонденту URA.RU сообщили, яма образовалась после перелива воды из канализационного люка.

«В управляющую компанию „ПРЭТ-3“ 9 января поступила заявка от жителей о переливе воды из канализационного люка у дом 8а по улице Мира со стороны первого подъезда. Специалисты выехали на место и устранили неисправность, однако произошло размывание верхнего слоя грунта. В настоящее время место огорожено, подсыпка грунта планируется 17 января», — прокомментировали в пресс-службе.

Жильцы пострадавших от взрыва пятиэтажек также обратились в администрацию города с просьбой организовать аварийный проезд — после обвала грунта машинам приходится заезжать на отмостку дома. Однако в мэрии сообщили, что убирать ограничительные блоки нельзя. «По информации ПРЭТ-3, проезд за домом 6а по ул. Мира, а также под арками данного дома ограничен для минимизации дополнительных колебаний грунта рядом с аварийным домом», — уточнили в администрации Нижневартовска.

Ранее URA.RU писало об обвале грунта возле пятиэтажки, рядом с которой 4 декабря произошел взрыв газа. Один из жильцов провалился яму, заехав туда на автомобиле.