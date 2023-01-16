16 января 2023

Тюменскую семейную пару заставят развестись из-за смены пола одного из супругов

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, осень. Тюмень, загс, дворец бракосочетания
Мужчина обратился в ЗАГС с заявлением о смене пола на женский Фото:

Прокурор Тюмени Владимир Бондарчук обратился в Центральный районный суд с требованием признать недействительным брак семейной пары, в которой муж решил сменить пол на женский. Об этом без указания имен сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

«В Центральный районный суд Тюмени поступило исковое заявление прокурора Тюмени о признании брака недействительным по причине смены пола одного из лиц, состоящих в браке. Данный факт установлен из проведенной прокурором проверки по поступившей информации из Комитета ЗАГС администрации Тюмени, в которой указано, что 33-летний мужчина обратился с заявлением о смене ФИО и пола с мужского на женский. Данное заявление было удовлетворено», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

Там добавили, что, согласно законодательству, семейные отношения в России — это добровольный союз между мужчиной и женщиной. Поэтому прокурор Тюмени был вынужден обратиться в суд соответствующим заявлением в суд. Иск был принят к производству. В ближайшее время начнутся судебные разбирательства.

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Прокурор Тюмени Владимир Бондарчук обратился в Центральный районный суд с требованием признать недействительным брак семейной пары, в которой муж решил сменить пол на женский. Об этом без указания имен сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. «В Центральный районный суд Тюмени поступило исковое заявление прокурора Тюмени о признании брака недействительным по причине смены пола одного из лиц, состоящих в браке. Данный факт установлен из проведенной прокурором проверки по поступившей информации из Комитета ЗАГС администрации Тюмени, в которой указано, что 33-летний мужчина обратился с заявлением о смене ФИО и пола с мужского на женский. Данное заявление было удовлетворено», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Там добавили, что, согласно законодательству, семейные отношения в России — это добровольный союз между мужчиной и женщиной. Поэтому прокурор Тюмени был вынужден обратиться в суд соответствующим заявлением в суд. Иск был принят к производству. В ближайшее время начнутся судебные разбирательства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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