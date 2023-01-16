Тюменскую семейную пару заставят развестись из-за смены пола одного из супругов

Мужчина обратился в ЗАГС с заявлением о смене пола на женский Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Прокурор Тюмени Владимир Бондарчук обратился в Центральный районный суд с требованием признать недействительным брак семейной пары, в которой муж решил сменить пол на женский. Об этом без указания имен сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

«В Центральный районный суд Тюмени поступило исковое заявление прокурора Тюмени о признании брака недействительным по причине смены пола одного из лиц, состоящих в браке. Данный факт установлен из проведенной прокурором проверки по поступившей информации из Комитета ЗАГС администрации Тюмени, в которой указано, что 33-летний мужчина обратился с заявлением о смене ФИО и пола с мужского на женский. Данное заявление было удовлетворено», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

Там добавили, что, согласно законодательству, семейные отношения в России — это добровольный союз между мужчиной и женщиной. Поэтому прокурор Тюмени был вынужден обратиться в суд соответствующим заявлением в суд. Иск был принят к производству. В ближайшее время начнутся судебные разбирательства.