Авиакомпания «РусЛайн» запустила рейсы из Екатеринбурга в города России

В Екатеринбурге появятся рейсы от авиакомпании «РусЛайн» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Авиакомпания «РусЛайн» с января 2023 года продолжила выполнять рейсы из Екатеринбурга в Нарьян-Мар и Сыктывкар, а также возобновила их в Архангельск. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе авиакомпании.

«Мы продолжаем выполнять рейсы в Нарьян-Мар, Сыктывкар и Архангельск. Полеты по всем направлениям реализованы в рамках программы субсидирования региональных пассажирских перевозок при поддержке Министерства транспорта и регионов РФ», — сказано в сообщении.

Перелеты осуществляются по два раза в неделю на 50-ти кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ100/200. «Мы ведем активную работу по дальнейшему расширению географии полетов из Екатеринбурга, в скором времени будем рады предложить и другие направления для путешествий», — отметил заместитель гендиректора по коммерции «РусЛайн».

Ранее агентство сообщало, что авиакомпания «Уральские авиалинии» получила разрешение на техническое обслуживание Sukhoi Superjet. Это первый пассажирский самолет, созданный в постсоветской России