Авиакомпания «РусЛайн» запустила рейсы из Екатеринбурга в города России

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, кольцово, самолеты, руслайн, rusline
В Екатеринбурге появятся рейсы от авиакомпании «РусЛайн» Фото:

Авиакомпания «РусЛайн» с января 2023 года продолжила выполнять рейсы из Екатеринбурга в Нарьян-Мар и Сыктывкар, а также возобновила их в Архангельск. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе авиакомпании.

«Мы продолжаем выполнять рейсы в Нарьян-Мар, Сыктывкар и Архангельск. Полеты по всем направлениям реализованы в рамках программы субсидирования региональных пассажирских перевозок при поддержке Министерства транспорта и регионов РФ», — сказано в сообщении.

Перелеты осуществляются по два раза в неделю на 50-ти кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ100/200. «Мы ведем активную работу по дальнейшему расширению географии полетов из Екатеринбурга, в скором времени будем рады предложить и другие направления для путешествий», — отметил заместитель гендиректора по коммерции «РусЛайн».

Ранее агентство сообщало, что авиакомпания «Уральские авиалинии» получила разрешение на техническое обслуживание Sukhoi Superjet. Это первый пассажирский самолет, созданный в постсоветской России

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Авиакомпания «РусЛайн» с января 2023 года продолжила выполнять рейсы из Екатеринбурга в Нарьян-Мар и Сыктывкар, а также возобновила их в Архангельск. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе авиакомпании. «Мы продолжаем выполнять рейсы в Нарьян-Мар, Сыктывкар и Архангельск. Полеты по всем направлениям реализованы в рамках программы субсидирования региональных пассажирских перевозок при поддержке Министерства транспорта и регионов РФ», — сказано в сообщении. Перелеты осуществляются по два раза в неделю на 50-ти кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ100/200. «Мы ведем активную работу по дальнейшему расширению географии полетов из Екатеринбурга, в скором времени будем рады предложить и другие направления для путешествий», — отметил заместитель гендиректора по коммерции «РусЛайн». Ранее агентство сообщало, что авиакомпания «Уральские авиалинии» получила разрешение на техническое обслуживание Sukhoi Superjet. Это первый пассажирский самолет, созданный в постсоветской России
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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